Muere una mujer de 28 años al salirse su coche de la carretera en el pueblo granadino de Dúrcal

Una mujer de 28 años ha perdido la vida tras salirse su coche de la calzada en la localidad granadina de Dúrcal, un suceso en el que no ha habido más personas implicadas y que aumenta la terrible estadística de fallecidos en las carreteras granadinas en este 2025.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, el accidente ha ocurrido pocos minutos después de la una y media de la madrugada de este sábado 4 de octubre. En ese momento se recibió una llamada en la se alertaba de un vehículo que se había salido de la carretera y había volcado.

El suceso ha tenido lugar en una vía de servicio, en dirección a la localidad de Padul, a menos de treinta kilómetros de la capital granadina. En el aviso se indicaba que había una persona posiblemente herida y atrapada. La sala coordinadora de emergencias ha activado a agentes de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los operativos de emergencia han confirmado al 112 que una joven de 28 años, la conductora del vehículo, ha perdido la vida en este accidente, del que por el momento no han trascendido más datos. La Guardia Civil, en cumplimiento del protocolo para estos casos, ha iniciado una investigación.