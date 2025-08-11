Muere un hombre mientras trabajaba en una planta de tratamiento de residuos próxima a Granada

Un hombre de 44 años ha muerto en un accidente laboral en la planta de tratamiento de residuos de Alhendín, cercana a Granada. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para determinar las causas del fallecimiento.

Según ha especificado el servicio de emergencias 112, a las 18.20 horas de este lunes 11 de agosto se recibió una llamada en la que alertaba de que había un hombre, trabajador de la planta, en el suelo «y posiblemente fallecido», por lo que ha dado aviso a agentes de la Guardia Civil, emergencias sanitarias, Policía Local e Inspección de Trabajo.

Por el momento se desconocen las causas del accidente, que están siendo investigadas por el Instituto Armado. La Diputación de Granada, organismo del que depende la planta de tratamiento, ha enviado un comunicado en el que lamenta «profundamente» el fallecimiento del trabajador y ha anunciado que solicitará «toda la información» a la empresa concesionaria para esclarecer el suceso.