Muere al caer con su coche por un terraplén de 15 metros en una carretera de Granada

La víctima es un hombre de 70 años que viajaba solo y que, tras salirse de la vía y despeñarse, quedó atrapado en el interior del vehículo

Se trata del segundo accidente mortal de tráfico que se produce el mismo día en la provincia, después del que ha costado la vida a dos jóvenes en Huétor Santillán

Una mujer muere y un hombre resulta herido al volcar un vehículo en un pueblo de Granada

En las labores de rescate, infructuosas, ha participado un helicóptero sanitario
G. Ortega

Granada

Un hombre de 70 años ha sido encontrado muerto en el interior de su coche tras haber caído por un terraplén. El suceso se ha producido en el término municipal de El Pinar, una localidad granadina situada en el Valle del Lecrín, de ... poco más de 800 habitantes y a unos 45 kilómetros de la capital.

