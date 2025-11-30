Muere al caer con su coche por un terraplén de 15 metros en una carretera de Granada

Un hombre de 70 años ha sido encontrado muerto en el interior de su coche tras haber caído por un terraplén. El suceso se ha producido en el término municipal de El Pinar, una localidad granadina situada en el Valle del Lecrín, de ... poco más de 800 habitantes y a unos 45 kilómetros de la capital.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, a las 15.15 horas de este domingo 30 de noviembre ha entrado una llamada de socorro que alertaba de que un turismo había caído por un desnivel de unos 15 metros después de salirse de la vía y de que había una persona atrapada dentro.

El suceso se ha producido en el kilómetro 170,500 de la carretera N-323, conocida por ser la principal vía de acceso a la costa cuando todavía no se había hecho la autovía. Al lugar de los hechos se han trasladado efectivos de Guardia Civil de Tráfico, bomberos y personal del centro de emergencias sanitarias 061.

También ha acudido un helicóptero sanitario y equipo médico terrestre, con la intención de rescatar a la persona atrapada si el lugar era de difícil acceso. Sin embargo, cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar, sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

Se trata del segundo accidente de tráfico con fallecidos que se ha producido en una jornada negra para las carreteras granadinas. Poco antes, dos jóvenes de 17 y 21 años perdieron la vida al chocar su coche contra un muro de una rotonda en el pueblo de Huétor Santillán, cercano a la capital.