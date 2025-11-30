Dos muertos al estrellar su coche contra un muro en una carretera próxima a Granada

Trágico suceso en la localidad granadina de Huétor Santillán, municipio de dos mil habitantes a poco más de diez kilómetros de la capital. Dos chicos jóvenes, de 17 y 21 años, han muerto en un accidente de tráfico que se ha registrado a las ... 13.40 horas de este domingo 30 de noviembre.

Según ha informado la agencia de emergencias 112, los hechos se han producido en la A-4003, La carretera que une Huétor Santillán con la autovía A-92, en concreto en la rotonda que sube a las canteras. Según han coincidido varios testigos, un turismo colisionó contra un muro de esa glorieta.

Esos testigos llamaron solicitando ayuda de forma urgente porque, aseguraron, había dos personas atrapadas en el interior del vehículo y habían sufrido heridas graves. Uno de ellos estaba en parada cardiorrespiratoria. El 112 no ha informado de momento de la identidad de los pasajeros.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil de Trafico, bomberos de Granada y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado dos UVI móvil, así como la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Huétor Santillán. Sin embargo, el despliegue no ha servido de nada. Los dos ocupantes han perdido la vida en el accidente y prácticamente en el acto, según han confirmado fuentes sanitarias.

El suceso ha recordado a los habitantes de Huétor Santillán una noticia luctuosa que todavía está en la memoria de todos: en julio de 2008 fallecieron, también en accidente de tráfico, tres jóvenes que por entonces tenían 15, 17 y 21 años, mientras que otro resultó herido. Fue en la misma carretera en la que ahora ha ocurrido este nuevo choque mortal. El ayuntamiento de la localidad ha decretado tres días de luto.