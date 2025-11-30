Suscríbete a
Dos muertos al estrellar su coche contra un muro en una carretera próxima a Granada

El vehículo ha impactado contra el obstáculo en la rotonda y los dos ocupantes, de 21 y 17 años, han fallecido casi en el acto

Un choque entre un camión y un turismo deja dos muertos en una carretera muy peligrosa de Granada

En el suceso ha intervenido la Guardia Civil
En el suceso ha intervenido la Guardia Civil
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Trágico suceso en la localidad granadina de Huétor Santillán, municipio de dos mil habitantes a poco más de diez kilómetros de la capital. Dos chicos jóvenes, de 17 y 21 años, han muerto en un accidente de tráfico que se ha registrado a las ... 13.40 horas de este domingo 30 de noviembre.

