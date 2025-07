Caso Juana Rivas, en directo: última hora de la entrega del hijo menor a su padre, Francesco Arcuri

Tras el caos mediático vivido el pasado martes en Granada, que impidio ejecutar la resolución judicial de los tribunales italianos de entregar al hijo menor de Juana Rivas de 11 años a su padre, Francesco Arcuri, quien tiene la custodia; el juzgado de primera Instancia 3 de Granada se reunió el pasado miércoles con ambas partes para abordar cómo se hará la entrega del menor teniendo en cuenta su intimidad y bienestar. Así, lo único que conocemos sobre la entrega es que se hará durante la jornada de hoy viernes 25 de julio de forma «íntima».

A las 10.45 del martes acudieron Juana Rivas junto a su hijo menor de 11 años (también estaba el mayor de edad). Ambos estaban acompañados por otros familiares y amigos, que pidieron respeto a los medios de comunicación allí presentes. Juana Rivas entró visiblemente emocionada, llorando, y sin querer hacer declaraciones. El menor, de forma breve, sí explicó a las puertas del punto de encuentro que no quería irse con su padre a Italia: «No me quiero ir, me va a matar como vuelva, no puedo volver».

«Lo vi muy mal, aunque es normal, entre comillas, teniendo en cuenta que ha estado siete meses sin posibilidad de comunicarse no sólo conmigo, sino con sus amigos, con su entorno, sin tener relación con la que ha sido su vida desde que nació. Ha estado manipulado todo este tiempo y por eso es comprensible su reacción».