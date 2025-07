Los expertos, sobre Juana Rivas: «Ocultan un caso de sustracción internacional de menores instrumentalizado»

Justificado en los supuestos malos tratos que recibieron ella y sus hijos por parte de su exmarido, que no tiene ninguna sentencia al respecto, Juana Rivas lleva siete meses sin devolver a Daniel a su padre, que tiene la custodia. Su equipo ... jurídico ha movido cielo y tierra, incluso con apoyo político y exposición mediática del niño de once años, para evitarlo. Hoy, debe entregarlo por orden judicial. No hay más.

Con un rol relevante estos días de la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que para presionar al juez solicitó públicamente que el niño no volviera a Italia. El pequeño le había enviado una carta al ministerio pidiendo ayuda porque decía sentir miedo de su padre. El martes, rodeado de cámaras y micros, en un escenario de absoluto estrés, decía que su padre le iba a matar. Se escuchó antes a la asesora de su madre pedirle que lo gritara. Luis María Pardo, abogado y experto en Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, y Javier Urra, primer Defensor del Menor y psicólogo forense, advierten de la gravedad de un caso marcado por graves errores, una alarmante instrumentalización política y el olvido del interés superior del menor, que es la mayor víctima de esta guerra judicial. «El conflicto judicial entre Rivas y Arcuri ha sido lamentablemente instrumentalizado en España, erigiéndose como una bandera emocional por parte de determinados sectores políticos, que han pretendido ocultar su verdadera naturaleza jurídica, que es un caso de sustracción internacional de menores y no uno supuesto de desprotección institucional de una mujer o de complicidad patriarcal entre Estados», asevera Luis María Pardo a este diario, que lamenta que se haya difundido, «especialmente desde la arena política y mediática», la narrativa de que España quiere enviar a un menor a un padre violento porque así lo solicita una justicia italiana «insensible». Javier Urra, que además es uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hace una reflexión similar. «Ninguna de las denuncias fue real, hay que investigar las denuncias por malos tratos, pero no darlas todas por hecho porque sea mujer, así que planteo una pregunta a los lectores de ABC: ¿Creen que un juez con esta presión, si de verdad creyese que existe un mínimo riesgo de que ese niño sea víctima de maltrato, junto con un trabajador social y un psicólogo expertos, lo dejarían volver? ». «La imagen fue dantesca y vergonzante (...) El daño al menor ya está hecho, es irreversible, le están desmembrando, y no creo que haya espacio a la mejora» Javier Urra Psicólogo forense y primer Defensor del Menor Urra tilda de «dantesca y vergonzante» la imagen de la asesora de Rivas preguntándole al menor delante de las cámaras con qué progenitor quiere vivir. «El daño al menor ya está hecho, es irreversible, le están desmembrando, y no creo que haya espacio a la mejora. Esa señora es que no puede asesorar peor a Juana Rivas. ¿No entiende que delante de las cámaras, y de la propia madre, esa pregunta al niño está absolutamente sesgada?», lamenta el psicólogo forense. Por su parte, el experto en Derecho Internacional también advierte de que «es jurídicamente insostenible», dado que no hay sentencias en contra del padre, que tiene previsto otro juicio por malos tratos en septiembre. E insiste Pardo en que la vía procesalmente correcta «no es la desobediencia», sino que la Rivas y su equipo legal deberían esperar al desenlace del juicio penal y, «de acreditarse los hechos», insiste el abogado, instar entonces a una modificación de las medidas de custodia ante el juez italiano, que es el competente. Pardo lamenta que este sistema judicial haya permitido la situación de que «un tribunal español usurpe la competencia del juez natural y predeterminado por la ley basándose en procedimientos penales en curso o en elementos probatorios no consolidados en una sentencia firme». Insiste en que esto «erosiona gravemente los cimientos de la cooperación judicial europea, basado en el principio de confianza mutua entre sistemas democráticos»: «Los estamos dejando por los suelos». Rivas fue diagnosticada en Italia con «gran capacidad manipuladora» y sobre que es «totalmente inconsciente del daño psicológico generado a los hijos» Luis María Pardo Abogado y experto en Derecho Internacional Y el abogado alerta de algo que le parece aún más grave: «¿Qué seguridad jurídica se da cuando un país como España está poniendo en juego a miles de familias e hijos que en un momento determinado se separen e incumplan sistemáticamente las normas a las que se habían vinculado? Todo bajo la falsa bandera de que en una nación no se respetan los derechos de mujeres o niños». Preguntado sobre por qué se ha permitido con el caso de Rivas, Pardo responde rápido: «Se ha instrumentalizado el caso y se ha puesto a los niños de juguete». En este contexto, Urra lanza otra pregunta a los lectores: «¿La lucha es porque aman a sus hijos o por dañar al otro?». El primer Defensor del Menor desliza sus dudas sobre «si se manipula a los niños sabiendo que se les manipula o porque hay personas que se mueven con mucha emoción y poca razón, es decir, madres o padres con trastornos». Lo que sí tiene claro Urra es que colegas de profesión ya le advierten de que hay otros progenitores tomando notas de como hacerlo mal. Cierra Pardo, que recuerda que Rivas fue diagnosticada en Italia como una persona que «muestra una gran capacidad manipuladora» y que es «totalmente inconsciente del daño psicológico generado a los hijos». Luego, condenada en España y más tarde, indultada por el Gobierno.

