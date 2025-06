La fiscal superior de Andalucía no pide a Álvaro García Ortiz que dimita, pero cree que su situación «no es agradable ni positiva»

«Yo soy la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, es mi superior jerárquico y no creo que sea la más indicada para darle los consejos, porque nadie me los ha pedido, de lo que él tiene que hacer. Entiendo que esto es una decisión personal suya«.

Así se ha pronunciado este martes 10 de junio en Granada la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, cuando se le ha preguntado sobre si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe o no dimitir tras haber sido procesado por presunta relación de secretos.

Tárrago, que ha asistido a un acto junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y al consejero de Justicia de la Junta jde Andalucía, José Antonio Nieto, ha especificado que se trata de una situación «que no es agradable ni nada positiva para la institución ni para los compañeros de la carrera fiscal».

Ha dicho también que no ha leído el auto que deja a Álvaro García Ortiz a un paso de sentarse en el banquillo de acusados. «Sé lo que he oído en los medios de comunicación y esa valoración ya me la reservaré para mí una vez que lo haya leído», ha indicado, para añadir, ante la insistencia de los medios, que es una situación «incómoda para la institución, imagino que también para él, y para el conjunto de los compañeros fiscales«.

José Antonio Nieto, sin embargo, no tiene ninguna duda de que el fiscal general debe dimitir de su cargo «de manera inminente». Razona el consejero que «hay que proteger una institución fundamental para el Estado de Derecho, como es la Fiscalía General del Estado, una institución de la que depende en gran medida la fiabilidad de nuestro sistema y que no puede estar en entredicho«.

Al margen de que el fiscal general «tendrá la oportunidad de defenderse, y yo quiero que lo haga y que utilice todas las herramientas que le da el Estado de Derecho para hacerlo«, ha subrayado que el hecho de que el fiscal general del Estado en ejercicio esté en esta situación, es una muy mala noticia para nuestro sistema».

«Cuando hoy en Francia, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos o en Canadá se hable de esta situación, creo que la imagen de España se ve dañada por una circunstancia que nunca debía haberse producido, y por esa razón entiendo que la dimisión debe de producirse de manera inminente, creo que eso es bueno para la fiscalía, para la institución, creo que es bueno para la persona que ocupa ese cargo y desde luego creo que es bueno para la imagen de España«, ha recalcado.