Suscríbete a
ABC Premium

Caen los primeros copos de nieve de la temporada en Sierra Nevada

Granada y su Área Metropolitana reciben 15 litros por metro cuadrado, se registran veinte incidencias y una mujer resulta herida leve al caerle un trozo de cornisa

La dana Alice descarga 44 litros por metro cuadrado en Valencia durante la noche sin causar daños graves

Zona cercana a Borreguiles donde se observa un finísimo manto de nieve
Zona cercana a Borreguiles donde se observa un finísimo manto de nieve abc
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde luego no ha sido nada como para tirar cohetes, y lo más probable es que no cuaje porque la temperatura no es tan baja como para eso; pero este jueves 9 de octubre han caído los primeros copos de la temporada en Sierra ... Nevada. Bastante pronto, en comparación con otros años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app