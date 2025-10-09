Caen los primeros copos de nieve de la temporada en Sierra Nevada

Desde luego no ha sido nada como para tirar cohetes, y lo más probable es que no cuaje porque la temperatura no es tan baja como para eso; pero este jueves 9 de octubre han caído los primeros copos de la temporada en Sierra ... Nevada. Bastante pronto, en comparación con otros años.

La ligera nevada se ha producido ya sobrepasados los tres mil metros de altitud y cerca de la cima del monte Veleta. No se puede decir que la zona haya quedado cubierta por un manto blanco; si acaso, por una capa de color chantilly. Desde Cetursa, la empresa que gestiona la estación invernal granadina, han anunciado que se espera algo más de nieve esta noche y también a lo largo del viernes.

Se dice que cuando en Granada llueve, en la sierra nieva, y hoy se ha corroborado eso: en la capital y en varios puntos de la capital y del Área Metropolitano ha caído una buena tromba de agua, unos quince litros por metro cuadrado que han provocado algunas incidencias.

Según ha indicado el servicio de emergencias 112, a consecuencia del temporal Alice se han producido una veintena de avisos en Granada y en localidades próximas, como Huétor Vega o Cenes de la Vega. Inundaciones de garajes y bajos de viviendas, anegaciones puntuales de calles y algunas incidencias en el alcantarillado constituyen los daños, escasos por lo demás.

Eso sí: en la calle San Antón, en pleno centro de Granada, una mujer ha resultado herida al caerle un trozo de cornisa. No ha tenido que ser hospitalizada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica más lluvia para este viernes y también para el sábado. Una situación que no va a acarrear frío: las mínimas se sitúan en 16 y 19 grados, respectivamente.