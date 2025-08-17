Extinguidos los incendios de Tarifa (Cádiz) y Aroche (Huelva) y estabilizado el de Villanueva (Córdoba)

Medios terrestres y aéreos operando en el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, c

Dos incendios complicados han quedado extinguidos durante este fin de semana en Andalucía: se trata de uno originado en el paraje Sierra de la Plata de Tarifa (Cádiz) y el declarado el pasado miércoles en La Contienda de Aroche (Huelva). Además, los bomberos han estabilizado el fuego de Villanueva del Rey (Córdoba) y han podido reabrir al tráfico la N-432.

En cuanto al incendio de Tarifa, este logró controlarse el pasado día 14 de agosto, tres días después de su origen. Su evolución por la incidencia del fuerte viento de levante obligó a la Junta a activar la fase de emergencia en situación operativa 1.

Se llevaron a cabo algunos desalojos preventivos, que fueron generalizados a lo largo de la tarde, con la evacuación de más de 2.000 personas que se encontraban en hoteles y urbanizaciones de Atlanterra, en Zahara de los Atunes. Sobre el origen del incendio, Antonio Sanz aseguraba el martes que se tiene «sospechas fundadas» de que ha sido intencionado.

Este incendio se produjo apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña en Tarifa. Afectó a una superficie de 283 hectáreas y obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos. Este fuego afectó a una superficie de 283 hectáreas.

Una gran arboleada entre el incendio de Aroche

El fuego de Aroche quedó completamente extinguido casi en la medianoche del sábado. En la zona trabajaban un helicóptero ligero y tres aviones de carga en tierra. El paraje La Contienda se encuentra en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en territorio de «anidamiento de buitres», además de contar con presencia de muchos animales. Tiene una gran arboleda que «ha hecho que el incendio avanzara mucho más rápido», según explicó a Europa Press la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero.

Por otro lado, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha estabilizado el fuego declarado este sábado en el municipio cordobés de Villanueva del Rey, reabriendo al tráfico la N-432 que permaneció cortada hasta las 21,48 horas.

El incendio se ha estabilizado en la madrugada de este domingo, en torno a las 02,20 horas, después de un aumento de los medios en la tarde del sábado con 14 vehículos aéreos, siete grupos de bomberos forestales y cinco camiones autobomba, entre otros.

El incendio no se encuentra cerca núcleo poblacionales pero se trata de una zona con una orografía compleja en una zona de pasto de alta combustión sin vegetación frondosa.