Mueren dos hombres en el incendio de una nave de aceite en Pinos Puente (Granada)

Dos trabajadores han fallecido tras el incendio de una nave de aceite en Pinos Puente, en la provincia de Granada, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 2:00 horas momento en el que el 1-1-2 ha recibido la primera de más de una veintena de llamadas que alertaban del incendio en una fábrica de aceite situada en la calle Estación de Ferrocarril en la que indicaban que había dos trabajadores que no localizaban. Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha movilizado a los Bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local.

Los operativos en el lugar han confirmado que los dos trabajadores han sido encontrados sin vida, según han informado los Bomberos y la Policía Local. A primera hora de la mañana los Bomberos han extinguido el incendio, que ha provocado que parte de la nave se desplomara.

Desde el 1-1-2 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.