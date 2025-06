Los expertos refutan a María Jesús Montero: «Es una excusa aplazar la reforma de la financiación autonómica por que no hay consenso»

Cuando el PP le echa en cara a María Jesús Montero (PSOE) que no aborda la revisión del actual sistema de financiación autonómica, que lleva pendiente desde 2014, la ministra de Hacienda suele devolverle el golpe reprochándole que este partido no se pone de ... acuerdo en las diferentes comunidades que gobierna –en 14 de las 17, incluyendo las ciudades autónomas– y así no hay manera de avanzar en una negociación. «La posición del PP va por día y por territorios», le recriminó la vicepresidenta primera del Gobierno en una comparecencia el pasado septiembre en el Senado, donde defendió una financiación singular para Cataluña, como habían pactado el PSC y ERC a cambio de hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa.

El otro argumento que esgrime Montero es que en el PP «no movieron ni un dedo para hacer» la reforma cuando tenían mayoría absoluta. Siete años después de aterrizar en el Ministerio de Hacienda, sigue bloqueada la revisión que ella reclamaba con insistencia como consejera andaluza de Hacienda (2013-2018) al Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Los expertos no compran la coartada a la ministra para no renovar el sistema de reparto que perjudica a Andalucía. «Existe un amplísimo acuerdo sobre la necesidad de reformar el sistema común de financiación autonómica, reforma que no debería seguir aplazándose indefinidamente con la excusa de que no hay consenso al respecto entre las comunidades autónomas». Así lo plasma el catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda, en un informe titulado 'El acuerdo de financiación singular para Cataluña: valoración en un marco de incertidumbre', publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). No se ha hecho por «oportunidad política» Este experto en financiación autonómica no es el único que cree que aplazar este debate no responde a una razón objetiva. Tras el inicio de los trabajos para su reforma a raíz de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, en la actualidad «se dispone de numerosos documentos que valoran el sistema de financiación vigente y hacen propuestas para abordarla», avisa otro estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), presentado en Sevilla por Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Hay informes de todo tipo: el de la Comisión de Expertos, más de 40 propuestas de las comunidades y el documento de trabajo del Comité Técnico Permanente de Evaluación emitido en 2018. Aun así, «sigue sin existir un documento que refleje la posición de la Administración General del Estado sobre los problemas esenciales detectados en el actual sistema de financiación que deben ser contemplados por la reforma», señala. Que no se revise responde a «otras razones, de mera oportunidad política», apunta el citado estudio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión