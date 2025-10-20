Suscríbete a
El Defensor del Pueblo Andaluz ya alertó en 2016 de fallos en los cribados de cáncer de mama

Una resolución avisó del «déficit de funcionamiento» en el programa de detección precoz tras el caso de una mujer cuyo tumor no fue diagnosticado a tiempo

El episodio, ocurrido bajo mandato socialista, revela que los errores que hoy se reprochan al Ejecutivo del PP ya existían hace una década

La etapa de Montero en Salud sumó numerosas sentencias por retrasos con el cáncer de mama

Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, en una comparecencia en el Parlamento en 2015
Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, en una comparecencia en el Parlamento en 2015 J. J. Úbeda
E. Barba

E. Barba

Sevilla

El actual conflicto político en torno a los fallos del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama tiene un precedente directo en la etapa del PSOE al frente de la Junta. En una resolución fechada en 2016, el Defensor del Pueblo Andaluz, ... figura encarnada en Jesús Maeztu, ya advirtió de un «déficit de funcionamiento» en el sistema de cribado que entonces gestionaba la Consejería de Salud que lideraba Aquilino Alonso, bajo el Gobierno de la socialista sevillana Susana Díaz, tras constatar el caso de una paciente cuyo tumor no fue diagnosticado a tiempo pese a haberse sometido a las pruebas dentro del programa oficial.

