El Defensor del Pueblo Andaluz ya alertó en 2016 de fallos en los cribados de cáncer de mama

El actual conflicto político en torno a los fallos del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama tiene un precedente directo en la etapa del PSOE al frente de la Junta. En una resolución fechada en 2016, el Defensor del Pueblo Andaluz, ... figura encarnada en Jesús Maeztu, ya advirtió de un «déficit de funcionamiento» en el sistema de cribado que entonces gestionaba la Consejería de Salud que lideraba Aquilino Alonso, bajo el Gobierno de la socialista sevillana Susana Díaz, tras constatar el caso de una paciente cuyo tumor no fue diagnosticado a tiempo pese a haberse sometido a las pruebas dentro del programa oficial.

La interesada, incluida en el plan de detección desde 2012, acudió en abril de 2016 al servicio de radiología de su centro de salud tras notar un pequeño bulto y solicitar el adelanto de la mamografía que tenía programada. Pese a advertir de la lesión, los resultados comunicados veinte días después fueron calificados como normales y se la emplazó a una nueva cita dos años más tarde. El bulto, sin embargo, siguió creciendo. Su médico de familia le aseguró que «si no había salido nada, no era nada» y que no podía repetirse la prueba tan pronto. No fue hasta abril de 2017, en una clínica privada, cuando se le diagnosticó un tumor maligno de tres centímetros, categoría BI-Rads 5.

El Defensor del Pueblo formuló entonces una resolución dirigida a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud instando a revisar los protocolos y reconocer el fallo en la aplicación del programa. En su dictamen, el Defensor subrayaba que no se amplió el estudio de la lesión «tal y como recomiendan los protocolos aplicables» y reclamaba que se informara a la afectada de las conclusiones.

La resolución, archivada en la etapa socialista, cobra ahora relevancia en pleno enfrentamiento político por los fallos detectados en los actuales cribados. El PSOE exige ceses y responsabilidades al Gobierno del PP por los errores en las citaciones y los diagnósticos, mientras el Ejecutivo andaluz defiende que está corrigiendo un problema que se arrastra desde hace años. La historia, sin embargo, demuestra que las grietas en la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía no son nuevas: cambiaron los gobiernos, pero el sistema siguió fallando.