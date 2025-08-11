Las espectaculares imágenes de la basura espacial de un cohete chino que ha atravesado Andalucía

Así entraba en la atmósfera los restos de la basura espacial de un satélite chino

No se traba de las Perseidas ni de un meteorito, era solo basura espacial sobrevolando los cielos de una parte de España. La reentrada en la atmósfera de la cuarta etapa del Jielong-3, lanzado por China el pasado 8 de agosto, ha generado este domingo un llamativo fenómeno luminoso visible desde distintos puntos de la provincia de Almería y otras áreas del sureste español, según ha confirmado la Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos (SPMN).

El episodio, del que se pueden apreciar numerosos vídeos en redes sociales, se produjo pocos minutos antes de la medianoche, cuando numerosos testigos observaron varias bolas de fuego que atravesaron el cielo durante varios segundos y dejaron tras de sí una larga estela. El fenómeno se grabó desde municipios almerienses como Roquetas de Mar, Las Salinas de Cabo de Gata o Vera, así como desde Granada, Murcia, Alicante y Baleares.

El cohete chino que quiso ser un meteorito 🚀💥



10 ago · 21:50 UTC — No fue un meteorito.

Fue la 4ª etapa del Jielong-3 (lanzado 8 ago), entrando sobre el Atlántico a 118 km, +900 km de recorrido y 29.000 km/h.



📡 Fuente: @jmmadiedo.#Jielong3 #Meteorito #BasuraEspacial pic.twitter.com/GGhaRWbw8S — Observatorio Astronómico de Calar Alto (@ObsCalarAlto) August 11, 2025

De acuerdo con la SPMN, este tipo de reentradas y fragmentaciones de artefactos espaciales pueden prolongarse durante minutos y describen trayectorias amplias y rasantes, con múltiples piezas visibles. En este caso, se trataba de basura espacial procedente de un lanzamiento reciente, un resto que había cumplido su función y permaneció en órbita hasta su reentrada en la atmósfera.

#REENTRADA #SPMN100825ART CAPTADA DESDE PAGUERA, #MALLORCA por Sofia Porteous

⏲️23h50 CEST

OJO: la reentrada y progresiva fragmentación de ingenios espaciales es un fenómeno que puede durar minutos, caracterizado por sus trayectorias extensas y rasantes, con múltiples piezas 🎇👇 pic.twitter.com/BnVFHVYDvH — Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) August 10, 2025

Según ha señalado en la red social 'X' el Observatorio Astronómico de Calar Alto, ubicado en la sierra almeriense de Los Filabres, en el término municipal de Gérgal, el objeto entró sobre el Atlántico a 118 kilómetros de altitud, recorrió más de 900 kilómetros y alcanzó una velocidad aproximada de 29.000 kilómetros por hora.

El organismo ha recordado que este tipo de episodios se registran cada vez con mayor frecuencia, como ocurrió a finales de marzo con la reentrada de un Falcon 9 de SpaceX que dejó una espiral luminosa en el cielo.