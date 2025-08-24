Una española que vive en Australia dice lo que nadie se atreve: «Cobro 20 euros la hora y España está carísima»

Virginia Sanz, una española que vive en Australia dice lo que nadie se atreve sobre los salarios y los precios en el país oceánico

Cuando se compara la vida en España con la de países como Australia, suele repetirse la misma idea de que allí se gana más, pero todo cuesta más caro. Es decir, por lo general, se considera que los salarios allí sean más altos, aunque el coste de vida termina por equilibrar la balanza.

Sin embargo, por la experiencia de muchos españoles que residen en Australia, la realidad es otra. Es el caso de Virginia Sanz, una gaditana que asegura que con un sueldo de 20 euros la hora vive mejor allí que en España. «Cuando los españoles que vivimos en Australia hablamos de los salarios aquí, en comparación con España, que prácticamente son como el triple, siempre nos dicen lo típico de que allí es más caro todo», comienza anunciando en un vídeo de su cuenta de TikTok (@virgsanz94).

Este es el testimonio de una española que vive en Australia sobre los salarios y los precios

Virginia matiza de primeras que «la vivienda, quizás, puede ser un poquitín más cara. No mucho más. Pero la vida, siempre cuento que cuesta lo mismo. Solo el alcohol y el tabaco sí que tienen más impuestos, pero es que otras cosas cuesta exactamente lo mismo«.

A modo de ejemplo, esta gaditana que reside en la ciudad australiana de Perth compara los precios entre un país y otro de «cosas que me he comprado últimamente. Los patines. Me los he comprado en el Kmart, que es como el Decathlon o el Primark de allí, y me han costado 55 dólares australianos. Eso vienen a ser unos 30 euros. Mis patines del Decathlon creo que me costaron 40«. También hace la comparación con los pendientes que llevaba. »El otro día me hice renovación de pendientes. Lar argollitas estas de plata, que me compré seis, ¿sabéis cuánto me costó todo? 85 dólares australianos; esto viene a ser 50 euros, por seis argollas de plata«, detalla. Asimismo, menciona »el gimnasio al que me he apuntado ahora, que es de Hyrox, de entrenamiento grupal y demás. Me he sacado dos semanas de prueba, ¿sabéis cuánto he pagado? 60 dólares australianos; 30 euros. Por ir dos semanas a las clases que quiera«.

A modo de conclusión, Virginia considera que «la vida es lo mismo y el salario es el triple. O sea, yo aquí la hora la cobro a 37 dólares. Vamos a poner que esto son 20 euros. Es que yo, con una hora y media de trabajo, tengo para pagarme los patines. La comparación es que, sí se gana más y la vida cuesta lo mismo. Vamos, yo cuando he llegado a España, me ha parecido carísima«.

