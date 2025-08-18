Una semana en Maldivas es más barato que veranear en Málaga: 114 euros por siete días

Una reserva en Maldivas a un precio muy bajo en verano

Cuando se piensa en las Maldivas, lo primero que viene a la cabeza son resorts de lujo, playas paradisíacas y precios prohibitivos. Sin embargo, la experiencia que ha compartido el influencer Carlos García (Carliyoelnervio) desmonta parte de este mito. De viaje con sus amigos en una despedida de soltero, asegura que alojarse y comer en una isla local del archipiélago resulta sorprendentemente barato.

«Para los que piensan que Maldivas es caro… estamos once personas en un restaurante de la calle principal de la isla y te sale más caro irte tres días a Ibiza», explica en uno de sus vídeos.

Estancias a precio de ganga

Carlito se encontró con una pareja que recorría Maldivas alojándose en pequeños hoteles locales. Su última parada fue el Wind Breeze Sunset View Inn (un hotel de lujo), donde se hospedaban del 18 al 23 de agosto. El coste de la reserva: 114 euros por seis noches, aunque con la condición de no poder cancelarla ni modificarla.

«Te gastas más dinero en Málaga, y más en la feria», comenta el influencer, subrayando lo asequible que puede resultar el día a día en comparación con las vacaciones en la Costa del Sol.

La experiencia gastronómica tampoco queda atrás. Tras una cena con once comensales, la cuenta total ascendió a unas 2.500 rupias maldivas, es decir, 136 euros en total, lo que equivale a 11 euros por persona. Un precio que contrasta con el de cualquier restaurante turístico en España en pleno agosto.

El vuelo: lo más caro

Pero no todo es tan idílico en términos económicos. Aunque la estancia y la comida resultan asequibles, el vuelo hasta Maldivas es considerablemente caro, con precios que rondan los 1.300 euros por persona. Este coste convierte lo que a primera vista parece un chollo en una inversión importante.

Así que, aunque una semana de alojamiento pueda costar menos que una noche en un hotel de Marbella en agosto, el trayecto de ida y vuelta eleva el presupuesto total a cifras que no todo el mundo puede asumir.