Un sevillano que trabaja en una mina de Australia revela cuánto gana: «Solo trabajo una semana»

La historia de Miguel, un joven sevillano que decidió probar suerte en Australia, se ha hecho viral en redes sociales. Cansado de la precariedad laboral en España, donde a pesar de tener carrera y máster apenas superaba los 1.500 euros mensuales, dio un giro radical a su vida y hoy presume de trabajar en una mina en el país oceánico con unas condiciones que en España parecen impensables.

Sueldo y condiciones

Miguel trabaja como utility FIFO (fly-in fly-out), un puesto dentro del sector minero australiano que combina tareas de apoyo logístico, limpieza y mantenimiento en los campamentos mineros. Lo sorprendente son las cifras: gana unos 2.000 euros brutos a la semana, con alojamiento y comida incluidos.

«Trabajo dos semanas y luego tengo otras dos de vacaciones. Puedo irme cada mes a Asia a estar en la playa con un coco en la mano y aun así ahorrar 3.000 euros al mes», explica en uno de sus vídeos.

El sevillano detalla que en cada quincena laboral percibe alrededor de 6.500 dólares australianos, lo que en euros se traduce en unos 4.000. Con sus gastos cubiertos durante las semanas de trabajo y un consumo moderado durante las de descanso, Miguel calcula que puede guardar más de 3.000 euros mensuales.

Una de las ventajas más atractivas de este sistema de turnos FIFO es el tiempo libre. Miguel aprovecha sus dos semanas libres al mes para viajar. Destinos de Asia son habituales en su agenda, lo que le permite combinar un buen salario con una vida viajera.

Para trabajar en ese tipo de minas, lo único que ha tenido que hacer es gestionar los certificados RSA y White Card. Aunque es conveniente, no le pidieron ningún tipo de experiencia en este tipo de trabajos.

La otra cara de la moneda

Aunque su testimonio genera envidia y admiración, Miguel también reconoce que trabajar en una mina no es sencillo. Los turnos son exigentes, las temperaturas extremas y la lejanía de casa se hace notar. Y, aunque no es el trabajo perfecto, compensa. En España trabajaba el doble para no llegar a fin de mes.

La experiencia de Miguel refleja la realidad de muchos jóvenes cualificados que buscan en el extranjero lo que no encuentran en España: mejores sueldos, condiciones laborales más justas y una mayor conciliación.

