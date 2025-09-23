Un español que vive en Vietnam enseña a sus alumnos a hablar andaluz: «Mis niños tienen que aprender de dónde viene el profe»

Este español que vive en Vietnam enseña a sus alumnos a hablar andaluz

Muchos andaluces que trabajan fuera de su tierra mantienen vivo su acento y sus costumbres, y no dudan en compartirlos allá donde van. Y es que, aunque estén a miles de kilómetros, su forma de hablar sigue siendo una seña de identidad que los acompaña y de la que presumen.

Ese es el caso de David Rubio, profesor de inglés en Vietnam, que ha decidido enseñar a sus pequeños alumnos a hablar en andaluz, con mucho humor y cercanía: «Soy profe de inglés en Vietnam, pero mis niños tienen que aprender de dónde viene el profe: Andalucía, España«, se lee en la descripción de un vídeo que ha compartido en su cuenta de TikTok (@rubiobnk1).

Así enseña a hablar andaluz un español que vive en Vietnam

Fueron tres las frases en andaluz que este profesor de inglés enseñó a sus pequeños estudiantes vietnamitas. El juego consistía en que David comenzaba una frase diciendo lo que no se decía en su lugar de procedencia, Andalucía, para que luego uno de los niños la dijera correctamente en andaluz; «Donde vivo no decimos 'disculpe, señor'; decimos 'illooooo'«, »donde vivo no decimos 'está bien'; decimos 'no paza na'« y »donde vivo no decimos 'oh, qué sorpresa'; decimos 'illo, illo'«.

En el momento de decir las frases en andaluz, los niños no podía evitar reírse a carcajadas, dando muestras de lo divertidas que suelen ser las clases con este profesor.

