Arranca el último curso político en Andalucía marcado por la tensión y la cercanía electoral

Vuelve la actividad parlamentaria esta semana. Tras las vacaciones de verano, empieza el curso político que, en el caso de Andalucía, supone el inicio de un nuevo período de sesiones que se inicia el próximo miércoles con el primero de los ocho plenos que ... quedan hasta las navidades y con la legislatura andaluza en tiempo de descuento ya que oficialmente acaba el próximo mes de junio.

El Parlamento andaluz retoma la próxima semana su actividad que supone el inicio del último curso de la actual legislatura, la segunda de Juanma Moreno. Se retoma así la actividad en Las Cinco Llagas en un año que estará marcado por la inminencia electoral.

Porque aunque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido en que su intención es agotar el mandato y, por tanto, llegar hasta junio de 2026, la fecha de las elecciones sigue siendo una incógnita que sólo puede despejar el jefe del Ejecutivo y que, también estará marcada por la agenda de Madrid ya que en el caso de una hipotética convocatoria electoral de Pedro Sánchez, es probable que se adelantaran también los comicios en Andalucía.

Sin hacer política ficción, el escenario más probable es que la legislatura autonómica llegue a término y que el próximo período de sesiones se complete con los ocho plenos que ya tienen fecha hasta finales del próximo mes de diciembre a razón de dos al mes, como es habitual en la cámara autonómica.

En cualquier caso será un período de sesiones en el que subirá la tensión política y el debate andaluz quedará solapado por la actualidad nacional. Algo que ya se hizo patente en los últimos meses cuando los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez y la crispación política se hicieron más patentes que nunca y provocaron un ambiente muy agrio en Las Cinco Llagas.

Eso significa que se eran unas sesiones que se esperan más broncas y en las que la financiación autonómica y los agravios a Andalucía estarán presentes en casi todos los plenos. Por ejemplo en el próximo está previsto que el grupo popular lleve una proposición no de ley para exigir al Gobierno central la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que tratar la financiación autonómica.

Posturas enconadas

Es un asunto en el que las posturas siguen en el mismo sitio que se quedaron antes del verano y no parece que vayan a cambiar en los próximos tiempos.

Por un lado están los populares pidiendo un nuevo modelo de financiación y rechazando la quita de la deuda que propone el Gobierno de Pedro Sánchez y recordando a la vicepresidenta y candidata del PSOE, María Jesús Montero, que ella también solicitaba un nuevo modelo de financiación autonómica.

Y por otro la socialista insistiendo en que Andalucía es la que más beneficiada sale de esa condonación ya que serían 18.791 millones de euros y supondrá «más recursos para destinarlos a la mejora de los servicios públicos» y afirmando que el Ejecutivo andaluz no tiene argumentos para rechazarlo.

Los agravios a Andalucía, con asuntos como la inmigración o la dependencia, la situación de la sanidad o la educación serán algunos de los temas que centren el debate aunque en estos asuntos, como en otros temas, la distancia entre Gobierno y oposición se hará más patente que nunca. Por un lado la mayoría parlamentaria del PP y por otro la oposición. Sin acuerdos entre ellos y con unos debates cada vez más agrios.

La socialista María Jesús Montero sigue ejerciendo su oposición de fin de semana mientras permanece en su puesto de vicepresidenta y sin decidirse a dejar La Moncloa.

De momento, cada vez que se le pregunta por el tema deja entrever que su intención es seguir en Madrid hasta que el presidente convoque elecciones pese a que las encuestas no le son nada favorables.

La lupa

En ausencia de la jefa, la portavoz socialista María Márquez hace lo que puede. Esto es, intervenciones cada vez más incisivas y ataques al presidente andaluz con la supuesta privatización de la sanidad o la educación como eje central. «Voy a seguir poniendo la lupa a todo lo que haga el presidente de la Junta», anunció la pasada semana. Las listas de espera y la situación de la sanidad será un tema recurrente en los discursos de la oposición.

En cuanto a la actividad legislativa se espera que el Gobierno despliegue aún una intensa actividad. Después de que en lo que va de legislatura se hayan aprobado 21 leyes, llegarán a la cámara regional o seguirán sus trámites nuevos proyectos.

La lista que manejan es larga. La Ley de Espacios Productivos, la Ley de Montes, la Ley de Universidades, la de Vivienda o la de los presupuestos de la Junta de 2026. En esta última se espera que se vuelquen por dos cuestiones. En primer lugar porque serán los últimos de la legislatura. Y, en segundo término, porque la aprobación de las cuentas supone un síntoma de estabilidad en contraste con la ausencia de presupuestos del Gobierno central, cuya elaboración corresponde a la sevillana María Jesús Montero. Con todo aunque se desconoce cuánto durará el final de la cuenta atrás, lo que está claro es que será intenso y que se avecina un otoño caliente en el Parlamento andaluz.