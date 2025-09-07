Suscríbete a
ABC Premium

Arranca el último curso político en Andalucía marcado por la tensión y la cercanía electoral

La financiación autonómica y los agravios a Andalucía centrarán el debate con el gobierno y la oposición cada vez más distanciados

El Parlamento andaluz pedirá un reparto justo de fondos para asegurar la igualdad en toda España

Una imagen del pleno del Parlamento andaluz
Una imagen del pleno del Parlamento andaluz Raúl Doblado
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vuelve la actividad parlamentaria esta semana. Tras las vacaciones de verano, empieza el curso político que, en el caso de Andalucía, supone el inicio de un nuevo período de sesiones que se inicia el próximo miércoles con el primero de los ocho plenos que ... quedan hasta las navidades y con la legislatura andaluza en tiempo de descuento ya que oficialmente acaba el próximo mes de junio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app