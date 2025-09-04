El Parlamento andaluz pedirá un reparto justo de fondos para asegurar la igualdad en toda España

En medio del debate por la quita de la deuda que quiere llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, el primer pleno del nuevo período de sesiones del Parlamento andaluz que tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre, aprobará una ... iniciativa del grupo popular para abordar de una vez por todas el nuevo modelo de financiación que es lo que lleva meses reclamando el ejecutivo de Juanma Moreno.

La iniciativa, que será aprobada en pleno gracias a la mayoría parlamentaria del PP, es la exigencia por parte de Andalucía de un nuevo modelo de financiación justo que no privilegie a unas comunidades frente a otras.

Esa proposición no de ley se fundamenta en que la necesidad de la reforma del modelo de financiación se ha hecho «más imperiosa» ya que el modelo vigente es «claramente insuficiente» para atender las necesidades de las comunidades. Sobre todo, como sostiene el portavoz del grupo popular, Toni Martín, después del acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña y ante la situación de «infrafinanciación» que sufren las comunidades autónomas.

Por ello se solicitará al Gobierno de España la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar las bases del nuevo modelo de financiación y rechazará la «ruptura del régimen común» de financiación y cualquier modelo que privilegie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras.

Según el texto de la propuesta, lo que se exigirá es que se garantice la prestación de unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía, «a partir de los principios de igualdad, equidad y solidaridad, a través de una negociación multilateral entre las comunidades autónomas que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación».

Para ello se considera imprescindible que el nuevo modelo tenga en cuenta las circunstancias socioeconómicas de Andalucía y singularidades a la hora de asegurar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad.

Además se reafirmará en el acuerdo alcanzado en el dictamen del grupo de trabajo de financiación autonómica aprobado hace siete años en el Parlamento de Andalucía, más allá en su caso, de la necesidad de su actualización y la incorporación de nuevas propuestas de los actuales grupos parlamentarios que ahonden en la mejora del modelo en la respuesta a nuevos retos siempre desde el respeto a la autonomía y suficiencia financiera de las comunidades autónomas, para la consecución de la mejor reforma del modelo de financiación autonómica.

Igualmente se instará a la Junta a impulsar la Mesa de Financiación como espacio de información, análisis y seguimiento del proceso de negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.