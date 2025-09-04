Suscríbete a
El Parlamento andaluz pedirá un reparto justo de fondos para asegurar la igualdad en toda España

El grupo popular reclamará en el pleno convocar el Consejo de Política Fiscal para abordar un nuevo modelo de financiación que garantice más recursos

Juanma Moreno asegura que Andalucía no caerá «en la treta» de la condonación de la deuda y niega órdenes desde Génova

El portavoz del PP, Toni Martín
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

En medio del debate por la quita de la deuda que quiere llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, el primer pleno del nuevo período de sesiones del Parlamento andaluz que tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre, aprobará una ... iniciativa del grupo popular para abordar de una vez por todas el nuevo modelo de financiación que es lo que lleva meses reclamando el ejecutivo de Juanma Moreno.

