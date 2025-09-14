Las dos velocidades de la izquierda alternativa en Andalucía: del acelerón de IU a la parada de Podemos Las opciones de que la formación morada entre en la coalición de 'Por Andalucía' son muy escasas por el enfrentamiento a nivel nacional

El curso político se ha iniciado en Andalucía con un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno de Juanma Moreno (PP) y el principal partido de la oposición (PSOE). Ambas formaciones endurecen el tono, contagiadas por la crisis nacional e impulsadas a su vez por las elecciones que cerrarán este año electoral. El presidente de la Junta insiste en su idea de convocarlas en junio, agotando toda la legislatura, si bien con los presupuestos muy avanzados (y próximamente aprobados) tendrá los deberes hechos para apretar el botón rojo de los comicios cuando mejor le convenga.

El bipartidismo acapara titulares, foco y se amplía en la escena, pero el hemiciclo incluye otras formaciones que son decisivas para conformar el poder, ya sea por irrupción o desaparición. A la derecha, Moreno combate incómodo el crecimiento de VOX, en auge tal y como reflejan las encuestas aunque difícil de saber con certeza ese incremento en la intención de voto. El líder popular ha marcado las líneas rojas con la formación de Santiago Abascal, encabezada por Manuel Gavira en la comunidad, y apuesta por la moderación y el centrismo.

Si a la derecha del PP hay solidez, a la izquierda del PSOE hay confusión. La realidad muestra además una doble velocidad entre la marca 'Por Andalucía', donde manda Izquierda Unida con el apoyo de socios como Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y Podemos. La primera acelera para tomar posiciones con antelación de cara a los comicios. Como recoge Europa Press, IU va a aprobar durante el mes de septiembre sus primarias internas para elegir los candidatos que concurrirán en la marca 'Por Andalucía' y espera que esta candidatura de coalición esté lista en octubre.

Inmaculada Nieto ya ha manifestado su intención de no continuar y una de las posibilidades pasa por que Tony Valero, coordinador autonómico de Izquierda Unida, se presente a las primarias y posteriormente a las elecciones.

Por su parte, Podemos mantiene quietud e insiste en que no hay novedad respecto a cómo encara estos comicios, si opta por volver a integrarse en esta confluencia o se presenta por su cuenta. Las posturas están muy enfrentadas y a día de hoy hay muy pocas opciones de que la formación que creó Pablo Iglesias y que ahora lidera Ione Belarra se integre en esa alianza.

Con pocas opciones de unión

En julio IU, Sumar (donde se ha referenciado Más País Andalucía) e Iniciativa del Pueblo Andaluz iniciaron los trabajos para revalidar la coalición Por Andalucía sin esperar a Podemos, que junto a Alianza Verde, Verdes Equo conformaron también esta coalición en los anteriores comicios.

En septiembre, IU mantiene activo su cronograma político y desplegará sus primarias propias para elegir sus aspirantes a estar en las listas electorales de Por Andalucía. Su coordinador autonómico, Toni Valero, marcó octubre como la puesta en marcha de la coalición, cuya candidatura se definirá con unas primarias abiertas también a la sociedad civil.

Fuentes de esta formación recalcan que la definición de la candidatura no puede esperar más, dado que la izquierda alternativa tiene que comenzar ya la precampaña, en la que ya están sumidas la mayoría de fuerzas políticas.

Así, IU desgrana que el espacio 'Por Andalucía' es la opción de referencia para la izquierda alternativa y que está en perspectivas de crecimiento, por lo que esperan que todos los actores que formaron parte de esta confluencia apuesten por seguir y garantizar una lista de unidad.

Y es que alertan de que la posible fragmentación electoral tendrá de nuevo efectos negativos que no merecen la bases progresistas andaluzas. «Se les han dado (a Podemos) todas las facilidades posibles para el consenso», responden desde IU.

El propio coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, compareció en rueda de prensa esta semana e instó a las fuerzas que no han decidido aún si formarán o no parte de 'Por Andalucía' a «deshojar la margarita», en clara referencia a Podemos.

Mientras, Podemos opta por la calma y mantiene, cuando es preguntado por las elecciones en Andalucía, que no hay novedad al respecto y desgranan que la forma de concurrir a los comicios la decidirán en última instancia su militancia, mediante consulta a sus afiliados.

No obstante, la dirección estatal de Podemos mantiene una fuerte línea crítica con el Gobierno central, del que forman parte IU y Sumar, y consideran que es difícil mantener alianzas con los partidos que respaldan al Ejecutivo.

Las críticas de Podemos a Sumar

Aparte, pesa aún la ruptura con Sumar en el Congreso que se produjo a finales de 2023 y en su último documento político, con motivo de su asamblea estatal, abundan las críticas al proyecto creado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, al que ven supeditado al PSOE. Por tanto, en las filas moradas insisten que cualquier alianza se dará por afinidad ideológica y de estrategia política.

Diversas fuentes de las formaciones que conforman ahora 'Por Andalucía' coinciden en ver complicado un acuerdo para la unidad que integre en una misma lista a Podemos, Sumar e IU. Así, algunas voces confrontan que la dirección autonómica morada es más proclive a la confluencia, mientras que la estatal se decanta del lado contrario.