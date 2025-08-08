La DGT instala cuatro nuevos radares en Andalucía: estos son los puntos

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este verano 32 nuevos radares en toda España, cuatro de ellos en carreteras andaluzas, con el objetivo de reducir la siniestralidad por exceso de velocidad. El despliegue coincide con la campaña estival, uno de los periodos de mayor movilidad del año, y arranca con una medida inédita: durante el primer mes, los dispositivos no impondrán sanciones económicas, pero enviarán cartas informativas a los conductores que superen el límite permitido.

El exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de accidentes graves y mortales, especialmente en verano, cuando aumentan los desplazamientos. La DGT recuerda que todos los nuevos radares están señalizados, aunque los móviles seguirán operando sin identificación, y que a partir de septiembre las infracciones se sancionarán con multas y retirada de puntos.

Ubicación de los nuevos radares en Andalucía Granada: radar de tramo en la GR-30, entre los kilómetros 10 y 12 de la circunvalación, con velocidad máxima de 90 km/h. Aunque lleva meses instalado, ahora comienza su funcionamiento oficial tras el periodo de pruebas.

Granada-Málaga: radar de tramo pendiente de activación en la A-92.

Huelva–Sevilla: radar alrededor del tramo en la A-49.

Málaga: radar fijo en la A-7.

La DGT destaca que los radares de tramo son especialmente eficaces porque obligan a mantener una velocidad constante, evitando que los conductores solo reduzcan la marcha en el punto donde ven la señal de control.

El impacto de la velocidad en la siniestralidad

Según datos de la propia DGT, el exceso de velocidad está presente en alrededor del 30% de los accidentes mortales registrados en las carreteras españolas. En Andalucía, solo en 2024 se impusieron más de 650.000 sanciones relacionadas con este tipo de infracción, siendo la A-92, la A-49 y la A-7 algunos de los corredores con más denuncias. Con la instalación de estos nuevos radares, Tráfico busca reforzar la prevención y reducir la siniestralidad en tramos que, por su historial de incidentes, están considerados especialmente peligrosos.