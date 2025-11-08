Suscríbete a
ABC Premium

El PP andaluz reactiva su maquinaria para «salir a la calle» a revalidar la mayoría de Juanma Moreno

El congreso consolida la 'vía andaluza' de la moderación y la estabilidad frente a las políticas de «la banda de Pedro Sánchez»

Los populares siguen marcando distancias con Vox con un mensaje de integración de sedes abiertas y de escuchar a la sociedad

Repullo proclama que la moderación de Juanma Moreno «es la gran ventaja competitiva del PP»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Juanma Moreno ayer firmando libros durante el congreso del PP-A
Juanma Moreno ayer firmando libros durante el congreso del PP-A Manuel Olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Poner a punto la maquinaria electoral para revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno de cara a las próximas elecciones que se vislumbran en el horizonte electoral es la principal tarea que sale del congreso del PP-A que se inició ayer en Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app