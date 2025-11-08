El PP andaluz reactiva su maquinaria para «salir a la calle» a revalidar la mayoría de Juanma Moreno

Poner a punto la maquinaria electoral para revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno de cara a las próximas elecciones que se vislumbran en el horizonte electoral es la principal tarea que sale del congreso del PP-A que se inició ayer en Sevilla.

El objetivo es muy claro: revalidar la mayoría absoluta en la próxima cita con las urnas para que Juanma Moreno pueda seguir gozando de la estabilidad que le permita seguir haciendo crecer la comunidad, aprobando presupuestos y manteniendo el crecimiento que Andalucía ha experimentado en los últimos años. Porque, según dijo el vicesecretario nacional de Política Autonómica, Elías Bendodo, durante su intervención «queda mucho por hacer» en Andalucía que ya ha conseguido que los andaluces vuelvan a sentirse «orgullosos» de serlo frente a las políticas socialistas. Y reivindicar un partido centrado en los problemas de la gente frente «a la banda» de Pedro Sánchez. Y un modelo, el de la 'vía andaluza' que también quieren exportar a Madrid.

Y en eso están todos. Lo importante, según dejó claro el alcalde de Sevilla y anfitrión de la jornada, José Luis Sanz, no es el cónclave que tiene lugar este fin de semana en Sevilla, sino lo que viene después. Porque, desde el lunes, una vez cerrado el congreso, hay que ponerse a trabajar o «tirarse a la calle». Y para ello un ejemplo. Sevilla «no puede permitirse el lujo» de que Juanma Moreno pierda la mayoría absoluta para seguir consiguiendo las infraestructuras que le hacen falta. Igual que el resto de Andalucía.

De hecho los ocho presidentes provinciales del partido también estuvieron presentes en el cónclave con una mesa redonda (más bien taburetes) en la que cada uno de ellos tuvo tiempo para hablar de las principales preocupaciones de las ocho provincias y hacer una «pequeña foto» de la comunidad. Todos repitieron lo mismo: un apoyo cerrado a Juanma Moreno e incluso a Alberto Núñez Feijóo para que, como recalcaba alguno, «sea el próximo presidente» de los españoles.

El fantasma de Montero

La referencia a María Jesús Montero, vicepresidenta y candidata del PSOE a la Junta, no podía faltar en el cónclave. Por eso también la mencionaron destacando su posición tanto en el Gobierno como en el Congreso de los Diputados. Desde el ámbito ministerial porque ha repetido los agravios a Andalucía y desde la cámara baja porque no ha presentado iniciativas por Sevilla, la provincia por la que concurre.

«Viene a Andalucía a pegar la bronca y volverse el domingo«, dijo Elías Bendodo recalcando que los andaluces «la tienen calada» como la secretaria general «del sanchismo» en Andalucía y la «delegada del independentismo».

Es un ejemplo del contraste de formas de hacer política entre la 'vía andaluza' de Juanma Moreno y la situación de bloqueo y crispación que se vive en Madrid con un Pedro Sánchez que no puede aprobar los presupuestos ni sacar adelante leyes y que está cercado por la corrupción.

Es uno de los principales mensajes que salen de este cónclave y que quedó patente también en el informe de gestión defendido por el secretario general, Antonio Repullo. «La moderación es la gran ventaja competitiva de Juanma Moreno», decía durante su intervención el secretario general del PP, cuyo informe fue aprobado por mayoría absoluta.

Una manera de hacer política abierta que también han querido plasmar en el congreso de estos días en Sevilla. Una cita en la que este sábado está previsto que intervengan distintos profesionales, miembros de la sociedad civil, entre ellos el cantaor onubense Arcángel, para hacer sus propuestas. Es la fórmula que han empleado durante estos cuatro años, con numerosos encuentros y desechando los viejos mítines de tiempos atrás. Un estilo que, en palabras del propio Repullo, pasaba por «disminuir el ruido y aumentar la eficacia» frente a las políticas del PSOE para conseguir que en las ciudades que gobiernan «las obras empiezan y terminan». La misma que han aplicado a su congreso, el que participan profesionales independientes de la sociedad civil que aportarán sus ideas.

La 'vía andaluza' también está patente en las dos ponencias que se debatieron durante la primera jornada. Tanto en la de reglamento como en la política. En la primera, defendida por Jorge Saavedra, se hace hincapié en que el PP es un partido «abierto» y que «escucha más que impone». En esta línea se insiste en que las sedes del PP son espacios «para escuchar».

En cuanto a la segunda, defendida por Carolina España, se hace referencia a una forma de gobernar basada en «la moderación, el diálogo y el consenso, que ha devuelto a la política su sentido de servicio público». Una ponencia en la que también se recuerda que «la inmigración es es necesaria, pero debe producirse de manera ordenada y regulada» y que la «integración es clave», una idea con la que claramente se distancian de la tesis de Vox que criminaliza a los inmigrantes. «Ahora nos miran con admiración y los empresarios quieren venir», recalcó España insistiendo en el mensaje de «unidad frente a la división».

Acos

El congreso puso de manifiesto la preocupación que hay en Andalucía por temas como el bullyng. Y de hecho el caso de Sandra Peña, la adolescente sevillana que se suicidó tras ser acosada, también salió a debate en una de las ponencias centrada en el tema del acoso escolar. O incluso temas como el del narcotráfico en Cádiz y el envejecimiento activo a través del deporte.

También salió a relucir la vena europea de Juanma Moreno que es «la voz de Andalucía en Europa» y que será presidente del Comité de Regiones en Europa y que Bruselas es «la novena provincia» de Andalucía.

Durante el cónclave se proyectó un vídeo sobre la comunidad, sobre los logros conseguidos pero, sobre todo, explicando cómo el PP escucha a los distintos sectores. «Del diálogo a la acción», dice el spot en el que se recalca esa forma de hacer política de la que presume el PP, basada en el diálogo, la 'vía andaluza'.

Juanma Moreno llegó a la cita cerca de las seis de la tarde y fue recibido con grandes aplausos y también tuvo tiempo para firmar ejemplares de su libro 'Manual de convivencia, la vía andaluza'. Antes también hubo momentos para el humor. Como cuando se encontró en el congreso a los líderes de UGT y CC.OO. y les preguntó en broma si se había desconvocado la manifestación que se ha convocado para el próximo domingo tras la crisis de los cribados del cáncer.

Moreno será revalidado este sábado como presidente de la formación. Será una jornada en la que, además de los representantes de la sociedad civil, uno de los platos fuertes será la intervención de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además del de Murcia, Fernando López Miras. Todos apoyando a Juanma Moreno en su objetivo de revalidar la mayoría absoluta.