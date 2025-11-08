Suscribete a
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

Estaba previsto que la presidenta de la Comunidad de Madrid interviniera en la mañana de este sábado en Sevilla

El PP andaluz reactiva su maquinaria para «salir a la calle» a revalidar la mayoría de Juanma Moreno

Ayuso, este viernes, en un acto en Madrid
Servimedia

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado su participación este sábado en el Congreso del PP de Andalucía por «una leve indisposición» que le ha impedido viajar a Sevilla.

Fuentes de su entorno excusaron así ... su ausencia en el XVII Congreso Autonómico del PP de Andalucía, que reelegirá por cuarta ocasión al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, como su líder.

