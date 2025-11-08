Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado su participación este sábado en el Congreso del PP de Andalucía por «una leve indisposición» que le ha impedido viajar a Sevilla.

Fuentes de su entorno excusaron así ... su ausencia en el XVII Congreso Autonómico del PP de Andalucía, que reelegirá por cuarta ocasión al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, como su líder.

Ayuso tenía previsto intervenir entre el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la jornada de mañana, entre las 12.00 y las 12.30 horas. Agenda del resto del congreso La segunda parte de la jornada arrancará a las 16.00 horas, con una tertulia de alcaldes y alcaldesas del PP de Andalucía. En concreto, participarán los ediles de Almería, María del Mar Vázquez: Cádiz, Bruno García; Córdoba, José María Bellido; Granada, Marifran Carazo; Huelva; Pilar Miranda; Málaga, Francisco de la Torre; y Sevilla, José Luis Sanz. A las 17.00 horas se celebrará la segunda Ponencia social bajo el título 'A hombros de gigantes', en la que los jóvenes de ARUS (Andalucía Racing Team) expondrán su experiencia como exponentes del talento juvenil de Andalucía al servicio del progreso desde la innovación y la tecnología; y darán paso a la intervención de Moreno.

