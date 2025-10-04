Varios bomberos de Córdoba graban un vídeo colocando la bandera Palestina en el escalo más alto en horario laboral

Un grupo de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba ha grabado esta semana en horario laboral, con la participación de varios de estos efectivos, un vídeo en el parque central en el que colocan una bandera de Palestina en la parte más alta del escalo, la escalera utilizada para rescates en altura.

La grabación corresponde al grupo cuarto del parque central y se realizó con el conocimiento del jefe de turno y de los mandos intermedios, al implicar el uso de material operativo, según ha confirmado a ABC el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB).

El vídeo ha sido difundido en redes sociales por los participantes y en él se muestra un mensaje de apoyo al pueblo palestino en nombre del SEIS del Ayuntamiento de Córdoba. La iniciativa, sin embargo, ha generado malestar interno ya que otros muchos efectivos del servicio han trasladado su desacuerdo a sus superiores, al considerar que este tipo de acciones suponen una politización de un servicio público «cuya función es estrictamente operativa y de seguridad ciudadana».

En este mismo sentido, los bomberos que grabaron el vídeo solicitaron al portavoz en Córdoba del SAB, Gabriel Merchán, que lo difundiera en las redes sociales oficiales del sindicato. La petición fue rechazada, ha explicado Merchán, al entender los responsables del grupo sindical que se trata de un gesto político que «nada tiene que ver con la defensa de los intereses laborales y de las condiciones de trabajo de los efectivos del SEIS en Córdoba«.

Ante la polémica, un grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este pasado viernes que llevará esta cuestión al próximo Pleno municipal, con el objetivo de que se aclaren los hechos y las responsabilidades derivadas de la actuación.

El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, ha señalado por su parte que no tiene constancia de este vídeo ni de cómo ha podido ser grabado. Por el momento, no consta que se hayan adoptado medidas internas respecto a este episodio.