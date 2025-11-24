Suscríbete a
Día de las Personas sin Hogar

De vivir en la calle a tener un trabajo en Córdoba: «Hay que pelear y pensar siempre que lo vas a conseguir»

Patricia y Oussama son un ejemplo de resiliencia tras superar el sinhogarismo a través de la Fundación Don Bosco de Córdoba

Oussama y Patricia han pasado de vivir en la calle a tener un trabajo en Córdoba
Oussama y Patricia han pasado de vivir en la calle a tener un trabajo en Córdoba Rafael Carmona
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Las segundas oportunidades, en algunos casos, no son un regalo sino una recompensa. Córdoba, que celebra este domingo el Día Europeo de las Personas sin Hogar cuenta con más de 400 personas en esta situación, atendidos por la red Cohabita, de la que ... forma parte la Fundación Don Bosco. Es complicado, pero de vez en cuando surgen rayos de esperanza con personas como Patricia y Oussama que han pasado de vivir en la calle a tener a día de hoy una estabilidad, un trabajo, una casa y un futuro prometedor gracias a una correcta toma de decisiones.

