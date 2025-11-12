Suscríbete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz

emergencias

Accidente aéreo de un jet privado en el aeropuerto de Córdoba: simulacro con dos víctimas y varios heridos

El ejercicio pone a prueba la evacuación, rescate y atención médica tras un accidente aéreo con víctimas y múltiples heridos

Las mejoras que vienen al aeropuerto de Córdoba: aparcamiento, nuevo edificio de Bomberos, mejoras en pista y seguridad...

Dos cordobeses pilotando el primer aterrizaje de Vueling: «Es abrir a Córdoba las puertas del mundo»

Simulacro de atención a las víctimas de un accidente aéreo en el Aeropuerto de Córdoba este miércoles
Simulacro de atención a las víctimas de un accidente aéreo en el Aeropuerto de Córdoba este miércoles abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Aeropuerto de Córdoba ha acogido este miércoles un simulacro general de accidente aéreo, con el objetivo de evaluar los procedimientos establecidos en su Plan de Autoprotección, así como de poner a prueba la coordinación y capacidad de respuesta de los diferentes colectivos (externos ... e internos) que atenderían una emergencia de este tipo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app