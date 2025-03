Brote Covid Mallorca | Los primeros estudiantes abandonan el hotel tras el fin del confinamiento forzoso

Alrededor de una decena de estudiantes han abandonado a las 19.00 horas el hotel puente Palma Bellver tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que asegura que no se les puede confinar si no han dado positivo en Covid .

Los jóvenes se han dirigido hacia los taxis que estaban esperando en el hotel y se han montado en ellos con rumbo desconocido. En todo momento, estaban dirigidos por los organizadores de los viajes. Entre los estudiantes había varias decenas de cordobeses, de los que más de 30 habían dado positivo.

En el momento de salir del hotel, desde algunos balcones del establecimiento hotelero han lanzado objetos a la vía pública y, además, en medio del alboroto, una taxista se ha negado a trasladar a los jóvenes y ha obligado a unas de las estudiantes a bajarse del vehículo.

A primera hora de la tarde, tras conocer la sentencia, los estudiantes confinados en el hotel recibían al grito de «somos libres» y con música la noticia.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

El regreso

Por su parte, la Junta de Andalucía ha ofrecido a las familias afectadas por el confinamiento el traslado en autobús de los jóvenes andaluces que mañana por la tarde está previsto que lleguen al Puerto de Valencia tras su regreso de los días de aislamiento en Mallorca. Se trata de en torno a 150 chicos y chicas, vinculados al brote de las Islas Baleares, que han dado negativo y que tendrán que guardar cuarentena cuando lleguen a sus casas.

Para garantizar el regreso con todas las garantías de seguridad, el Gobierno andaluz ha previsto un operativo con cuatro autobuses, un equipo médico, una ambulancia del 061 y una unidad móvil que efectuará test de antígenos con el fin de garantizar una vuelta segura. La Consejería de Salud y Familias aconseja a las familias que utilicen este ofrecimiento dada la necesidad de que estos jóvenes viajen agrupados para evitar riesgos de trasmisión.