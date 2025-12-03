El encuentro navideño en la Fuensanta de Córdoba será a beneficio de la planta de oncología infantil de Reina Sofía

Una nueva cita solidaria se avecina en la Fuensanta. El primer Encuentro Navideño, que convocan la parroquia junto con su Cáritas y la prohermandad de la Bondad, servirá para ayudar a la planta de Oncología infantil del Hospital Reina Sofía.

Los días 7 ... y 8 de diciembre, domingo y lunes festivo, respectivamente, invitan a los vecinos, hermanos y demás ciudadanos de Córdoba a compartir un tiempo de convivencia, ilusión y esperanza en el santuario de la Fuensanta.

Habrá puestos navideños y barra abierta durante toda la jornada, a partir de las once de la mañana hasta las siete de la tarde. A las doce hay previstos talleres infantiles, la actuación del coro Sureste y a la hora del almuerzo, perol de migas, perritos calientes y montaditos. Por la tarde habrá sorteos cada media hora y a las cinco, chocolatada.

Todo lo recaudado se entregará en beneficio de la planta de Oncología Infantil en Reina Sofía.

Camarín

El lunes 8, de la Inmaculada Concepción, es un día al que están llamados todos los devotos de la Patrona de Córdoba, con la apertura del camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta, en su santuario.

Se trata de una ocasión muy especial para rezarle más de cerca a la Virgen, y es una solemnidad para la que luce su manto de la Purísima, también llamado del aniversario, de espolín valenciano en seda y oro, porque se le ofrendó en el 50 aniversario de la conversión del templo en santuario.

La Virgen ya se encuentra ataviada de esta manera para la celebración de la novena y la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Durante toda esa jornada el encuentro de Navidad deparará talleres para niños, la actuación del coro Ermita, comida y una chocolatada a las cinco.

Más adelante, el 20 de diciembre será la cuarta edición de la Zambomba flamenca de la Bondad, a partir de las 12.00 horas en la explanada anexa a su casa de hermandad (en la avenida Calderón de la Barca), a precios populares y con actuaciones en directo.

San Hipólito

Además, en el Centro Cultural San Hipólito (bulevar del Gran Capitán) se abre una nueva edición del Mercadillo Navideño a partir del miércoles 3 de diciembre.

Los dos primeros días abre de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El viernes 5 de diciembre el horario es de 11.00 a 14.00 horas, según informa la diócesis de Córdoba.

La parroquia de la Trinidad celebró el pasado fin de semana su mercado navideño, con puestos, tómbola y música en directo del grupo Avenate, en el Centro parroquial Carmen Martín Criado.