Pasión de Córdoba

El encuentro navideño en la Fuensanta de Córdoba será a beneficio de la planta de oncología infantil de Reina Sofía

La parroquia, junto con su Cáritas y la prohermandad de la Bondad promueven la cita solidaria

'Cocineros con Bondad' recauda 10.000 euros para Cáritas parroquial de la Fuensanta

Nuestra Señora de la Fuensanta, vestida ya con el manto de la Purísima, en su camarín en el santuario
Julia García Higueras

Córdoba

Una nueva cita solidaria se avecina en la Fuensanta. El primer Encuentro Navideño, que convocan la parroquia junto con su Cáritas y la prohermandad de la Bondad, servirá para ayudar a la planta de Oncología infantil del Hospital Reina Sofía.

Los días 7 ... y 8 de diciembre, domingo y lunes festivo, respectivamente, invitan a los vecinos, hermanos y demás ciudadanos de Córdoba a compartir un tiempo de convivencia, ilusión y esperanza en el santuario de la Fuensanta.

