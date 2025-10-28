Suscríbete a
Pasión en Córdoba

El misterio de la Bondad de Córdoba tendrá una nueva imagen para su procesión de 2026

La prohermandad encarga a Antonio Bernal la hechura de la portera del patio de Caifás

El nuevo paso y los hábitos de nazarenos, principales estrenos de la Bondad de Córdoba

Antonio Bernal, junto al hermano mayor, Francisco Carmona, en la firma del contrato en su taller Prohermandad Bondad
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

El Sábado de Bondad de 2026 el misterio de Nuestro Padre Jesús de la Bondad en las Negaciones de San Pedro no se verá en las calles como en el año 2025, sino con un significativo avance, con la nueva imagen de la portera ... del patio de Caifás.

