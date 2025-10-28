El misterio de la Bondad de Córdoba tendrá una nueva imagen para su procesión de 2026

El Sábado de Bondad de 2026 el misterio de Nuestro Padre Jesús de la Bondad en las Negaciones de San Pedro no se verá en las calles como en el año 2025, sino con un significativo avance, con la nueva imagen de la portera ... del patio de Caifás.

La prohermandad de la Bondad acaba de firmar el contrato con el escultor cordobés Antonio Bernal para que sea él el que la cree, como ha sucedido con las interiores imágenes del paso, tanto el Señor, como San Pedro (2022) y el guardia judío Oron (2024).

La imagen de la mujer irá tallada en madera de cedro y policromada al óleo, y su estreno está previsto el próximo Sábado de Bondad, el 21 de marzo, según informa este martes, por lo que marcará un progreso en lo que al enriquecimiento artístico y devocional de la corporación se refiere.

Esta nueva incorporación forma parte del calendario establecido por la prohermandad con sede en el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta para completar el momento que recrea las negaciones de Pedro.

La corporación agradece en su comunicado a los hermanos, devotos y a todos los participantes en el almuerzo solidario de los 'Cocineros con Bondad' (en el que se recaudaron 10.000 euros) porque «gracias a su apoyo y esfuerzo podemos seguir engrandeciendo nuestro patrimonio y el culto a nuestros sagrados titulares».

En paralelo, el tallista cordobés José Carlos Rubio trabaja en la segunda etapa de la primera fase de carpintería del nuevo paso. El cortejo de la Bondad de 2025 llevó por primera vez túnicas nazarenas.