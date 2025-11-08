Emilio León realizará el llamador del nuevo paso del Señor de la Bondad de Córdoba

El orfebre cordobés Emilio León realizará el llamador del nuevo paso de Nuestro Padre Jesús de la Bondad, gracias a un grupo de donantes devotos del Señor.

Ante la capilla de los titulares de la prohermandad de la Bondad, en la parroquia ... santuario de la Fuensanta, un grupo de donantes (hermanos y costaleros en su mayoría) ha dado a conocer el boceto diseñado por el artista.

El llamador reúne los símbolos clave del templo que la cobija, cargado de historia y tradición de seis siglos de historia. Por ello lo más llamativo es el águila bicéfala del escudo del santuario sobre el caimán para representar el triunfo del bien sobre el mal. Boceto del llamador del nuevo paso de la Bondad, de Emilio León Prohermandad Bondad La corona del águila alude a la realeza de María, junto a las iniciales del Ave María y en las garras lleva el corazón de la Virgen. La frase 'Regina Cordubensis' es la referida a la Patrona de Córdoba, Nuestra Señora de la Fuensanta. No faltan las clásicas campanas, puesto que cuando se apareció la Virgen de la Fuensanta repicaron todas las campanas para el traslado de la imagen a la Catedral, como detalla la descripción del llamador, que cuenta con el visto bueno de la corporación y del consiliario, Ignacio Sierra. Noticia Relacionada El paso y los hábitos de nazareno, principales estrenos de la Bondad Julia García Higueras La prohermandad de la Fuensanta trabaja en los avances patrimoniales mientras cuida la obra social y la formación La corporación de la Bondad sigue inmersa en sus proyectos, como la hechura de una nueva imagen del misterio encomendada al escultor Antonio Bernal; el nuevo paso, a cargo de José Carlos Valverde; y el proceso de adquisición de hábitos nazarenos en propiedad para la próxima estación de penitencia.

