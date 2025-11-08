Suscríbete a
Pasión en Córdoba

Emilio León realizará el llamador del nuevo paso del Señor de la Bondad de Córdoba

Un grupo de devotos de la prohermandad hará realidad este trabajo del orfebre

El misterio de la Bondad tendrá una nueva imagen para su procesión de 2026

El párroco y consiliario, junto a los donantes y el orfebre Emilio León, ante los titulares de la Bondad
Julia García Higueras

Córdoba

El orfebre cordobés Emilio León realizará el llamador del nuevo paso de Nuestro Padre Jesús de la Bondad, gracias a un grupo de donantes devotos del Señor.

Ante la capilla de los titulares de la prohermandad de la Bondad, en la parroquia ... santuario de la Fuensanta, un grupo de donantes (hermanos y costaleros en su mayoría) ha dado a conocer el boceto diseñado por el artista.

