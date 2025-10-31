Los devotos de Humildad y Paciencia de Córdoba le ofrendarán unas potencias con el diseño de las que llevó en su bendición

Los devotos de la hermandad de la Paz ofrecerán próximamente unas nuevas potencias en plata de ley a Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia acompañadas de un pasador, broches y gemelos.

Estas piezas que se añadirán al ajuar del Señor las ... creará el orfebre cordobés Jesús Amaro y tienen inspiración con sabor antiguo. La cofradía de la Paz explica que las potencias se basan en las que el Señor lució en su bendición el 25 de enero de 1943 y durante la década de 1940, por lo que se rescata un diseño cargado de simbolismo e historia.

La donación parte de un grupo de hermanos de la cofradía que, movidos por su entrega y devoción, desean contribuir al engrandecimiento del patrimonio artístico y espiritual de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia. El pasador en plata de ley lo donará el grupo joven de la hermandad. El Señor de Humildad y Paciencia, con las potencias de su bendición Hermandad Paz Por otra parte, el hermano mayor, Julio Mifsut acaba de firmar los contratos de ejecución del Senatus, diseño de Curro Claros, que se estrenará el próximo Miércoles Santo. Los bordados en oro fino los acometerá el artista granadino José Manuel Martínez Hurtado, con una rica interpretación con una gran variedad de puntadas y técnicas. La orfebrería, en plata de ley, estará a cargo de Jesús Amaro. Estos días la junta de gobierno de la Paz ha realizado una visita al obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en la que le presentaron las principales líneas de actuación de la hermandad, sobre todo, en los campos de la formación, culto y caridad. Noticia Relacionada Julio Mifsut, hermano mayor de la Paz: «Estamos ya en el umbral de los 2.000 hermanos» Julia García Higueras La cofradía estrena los faldones laterales del palio y está inmersa en el diseño del guion procesional, encomendado a Curro Claros La cofradía de la Paz encomienda la creación de su cartel de 2026 al artista Antonio Casamitjana, conocido como Antoine Cas. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, es el que anunciará con su pintura la Semana Santa de Sevilla en 2026. Creó el cartel de la Paz de 2023, el de las Fiestas de Primavera de Sevilla 2024, el cartel de Semana Santa de Córdoba de 2024 (con la Virgen del Rosario presidiendo y otras devociones), y el del tiempo de gloria de Córdoba de 2025, en el que representó a Nuestra Señora del Carmen de San Cayetano.

