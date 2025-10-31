Suscríbete a
Pasión en Córdoba

Los devotos de Humildad y Paciencia de Córdoba le ofrendarán unas potencias con el diseño de las que llevó en su bendición

El orfebre Jesús Amaro las hará en plata de ley, al igual que unos broches, gemelos y un pasador que donará el grupo joven

El apoteósico encuentro de las Vírgenes de la Esperanza y la Paz al regreso del Vía Crucis Magno

Así serán las nuevas potencias del Señor de Humildad y Paciencia
Julia García Higueras

Córdoba

Los devotos de la hermandad de la Paz ofrecerán próximamente unas nuevas potencias en plata de ley a Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia acompañadas de un pasador, broches y gemelos.

Estas piezas que se añadirán al ajuar del Señor las ... creará el orfebre cordobés Jesús Amaro y tienen inspiración con sabor antiguo. La cofradía de la Paz explica que las potencias se basan en las que el Señor lució en su bendición el 25 de enero de 1943 y durante la década de 1940, por lo que se rescata un diseño cargado de simbolismo e historia.

