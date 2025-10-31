Sadeco penaliza con 230.000 euros a la empresa Contenur por el retraso en la instalación de los nuevos contenedores

Sadeco ha penalizado a la empresa instaladora de los nuevos contenedores de la ciudad, Contenur, por el retraso acumulado en la implantación de los mismos por el casco urbano. El Ayuntamiento de Córdoba encargó el cambio de todos los contenedores de la vía pública ... de la ciudad. En total, 5.306 depósitos para los residuos.

La empresa municipal que preside Isabel Albás reclama una penalización de 230.055 euros por el retraso en la instalación de contenedores. El inicio de la implantación estuvo previsto para el 5 de mayo y la empresa instaladora tenía 79 días naturales para implantar los nuevos contenedores. Por tanto, la fecha final de implantación era el 27 de julio.

A fecha 30 de septiembre, los contenedores instalados son 5193, de los que 25 podrían corresponder a contenedores de nueva implantación, que no contabilizan para la penalización. Por ello, en total quedarían por sustituir 138 contenedores, que son los que reclama Sadeco.

Sadeco ha estimado parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa Contenur, excluyendo del cómputo de penalización los dos días afectados por el corte de suministro eléctrico, pero desestima el resto de alegaciones y continua con la tramitación del expediente de penalización contractual por el resto de días de retraso no justificados.

Hay zonas de la ciudad que siguen con los contenedores antiguos. La llegada del nuevo contenedor más ancho y más bajo ha sido posible gracias a un contrato de renting por un plazo de 8 años y un presupuesto de 17 millones.