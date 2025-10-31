Suscríbete a
Sadeco penaliza con 230.000 euros a la empresa Contenur por el retraso en la instalación de los nuevos contenedores

La empresa municipal reclama 138 contenedores que todavía no han sido repuestos

Contenedores en la calle Claudio Marcelo de Córdoba
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Sadeco ha penalizado a la empresa instaladora de los nuevos contenedores de la ciudad, Contenur, por el retraso acumulado en la implantación de los mismos por el casco urbano. El Ayuntamiento de Córdoba encargó el cambio de todos los contenedores de la vía pública ... de la ciudad. En total, 5.306 depósitos para los residuos.

