Sadeco crea un equipo permanente de limpieza de grafitis en Córdoba

Sadeco (empresa municipal de limpieza de Córdoba) ha presentado este jueves un equipo permanente de eliminación de pintadas en la ciudad. Su presidenta, la edil Isabel Albás, ha explicado que de lo que se trata de sistematizar y mejorar la tarea que ya ... se venía desarrollando en esta materia.

Hasta ahora, ha detallado Albás, «íbamos conforme nos comunicaban los grafitis, sobre todo que fueran ofensivos. Entonces, íbamos y los quitábamos en espacios más patrimoniales o más visibles». «Actuábamos según los comunicados que nos trasladaban», ha asegurado.

El cambio es que desde este momento Sadeco «pretende tener un listado muy bien organizado de las pintadas existentes y de los lugares susceptibles de sufrirlas tras un análisis exhaustivo de la ciudad, ordenando cuándo vamos a los sitios, a qué zonas acudimos... Lo tendremos todo mejor planificado». Este equipo de limpieza contará «con dos trabajadores, de momento». «Damos un paso con el compromiso con la limpieza de nuestra ciudad. Era una cosa que ya hacíamos, pero ejecutarlo desde este momento de una forma más ordenada redundará, lógicamente, en beneficio de toda Córdoba pues tendremos mejores resultados», ha asegurado.

Llamada al «compromiso» ciudadano

La presidenta de Sadeco ha expuesto que hay dos posibilidades de actuación dependiendo del lugar en el que aparezca el grafiti. Si es un espacio público, ha asegurado, «iremos con nuestro equipo de limpieza para limpiarlo». Si está en un lugar privado, «lo que haremos será requerir al propietario a que limpie esas pintadas». «En el caso de que no los eliminara, con los plazos establecidos por la norma, le trasladaremos, vamos a decir, esa denuncia para que, si no lo hace el dueño, lo hagamos nosotros y luego emitirle dicha factura», ha expuesto.

En el combate contra los grafitis, ha incidido Albás, es «necesario el compromiso de toda la ciudadanía, para que se eviten». «Pretendemos el compromiso de toda la sociedad para seguir manteniendo nuestra ciudad limpia. Y yo creo que es muy importante. La estética de nuestra ciudad es tarea absolutamente de todos», ha defendido.