ayuntamiento

Sadeco crea un equipo permanente de limpieza de grafitis en Córdoba

Esta empresa municipal sistematiza su trabajo contra las pintadas para obtener mejores resultados en la ciudad

La presidenta de Sadeco observa el trabajo de uno de los miembros del equipo de limpieza de grafitis
ABC Córdoba

Córdoba

Sadeco (empresa municipal de limpieza de Córdoba) ha presentado este jueves un equipo permanente de eliminación de pintadas en la ciudad. Su presidenta, la edil Isabel Albás, ha explicado que de lo que se trata de sistematizar y mejorar la tarea que ya ... se venía desarrollando en esta materia.

