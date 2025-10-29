José Carlos Gómez será el quinto gerente de Sadeco en este mandato

Sadeco tendrá su quinto gerente en lo que va de mandato a partir de la semana próxima. Se trata de José Carlos Gómez, actual coordinador general del Ayuntamiento de Córdoba en materia de Seguridad, Vía Pública y Movilidad, puesto que ostenta desde ... septiembre de 2019.

Gómez ha sido asesor del Grupo Municipal del PP (1998-2006) y ha trabajo en diferentes empresas privadas de diferentes sectores económicos hasta que retornó al Consistorio. Es Licenciado en Técnicas de Mercado por ETEA y diplomado en Ciencias Empresariales por la misma escuela además de tener estudios en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Córdoba.

Sadeco busca estabilidad

La singladura de la principal empresa municipal del Ayuntamiento de Córdoba junto a Emacsa en este mandato está caracterizada por la inestabilidad en este puesto. El arranque del mandato lo hizo Francisco Ruiz en diciembre de 2023 que fue relevado por Manuel Osuna en febrero de 2024, un funcionario proveniente de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, Osuna dejó su puesto en junio de este año, momento en el que el propio equipo de gobierno municipal anunció la llegada de Salvador García, exdirigente de Ciudadanos en el anterior mandato de cogobierno entre PP y Cs y que venía de la iniciativa privada en el ámbito social. Pero duró pocos días y renunció por problemas personales el puesto recayó en Ramón Díaz-Castellanos, coordinador general del Área de Alcaldía quien hasta ahora ha ostentado el mismo.

El proyecto verde de Sadeco 5.0, las subidas de tasas por las exigencias de la nueva normativa de residuos y el quinto contenedor, la reorganización de la plantilla y el modelo de trabajo y la estabilidad presupuestaria son alguno de los retos que el nuevo gerente tendrá que afrontar cuando la Junta de Gobierno Local apruebe su nombramiento el próximo lunes.