Ayuntamiento de Córdoba

José Carlos Gómez será el quinto gerente de Sadeco en este mandato

El actual coordinador de Seguridad y Vía Pública desde 2019 tomará las riendas de la empresa municipal de saneamientos

La compañía vasca Nantek Hub construirá y explotará la planta de pirólisis en Sadeco 5.0

José Carlos Gómez en su despacho del Ayuntamiento de Córdoba
José Carlos Gómez en su despacho del Ayuntamiento de Córdoba

J. Pino

Córdoba

Sadeco tendrá su quinto gerente en lo que va de mandato a partir de la semana próxima. Se trata de José Carlos Gómez, actual coordinador general del Ayuntamiento de Córdoba en materia de Seguridad, Vía Pública y Movilidad, puesto que ostenta desde ... septiembre de 2019.

