Pepe Varona, el bombero de Córdoba que murió sobre su bicicleta en Cerro Muriano

Las noticias de sucesos se escriben en este tiempo de forma anónima. Un hombre de 58 años ha muerto en un vuelco con su bicicleta, por causas naturales. De vez en cuando los suyos levantan su biografía y le ponen nombre, trabajo y ... corazón.

Es lo que ha sucedido con el hombre que murió este domingo cuando hacía ciclismo por la carretera N-432, a la altura de Cerro Muriano. Era miembro del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba y son sus compañeros quienes han hecho público su nombre y edad.

Se llamaba José Varona Llamas, tenía 58 años y el número 172 dentro de los bomberos, que ahora son quienes lloran su muerte junto a su familia. Lo han hecho con una publicación en sus redes sociales.

«Hoy tu familia de Bomberos de Córdoba llora tu perdida», han asegurado, antes de definirlo como «un ejemplo de persona y de compañero». «Allá donde estés sabemos que nos cuidarás en cada guardia, en cada intervención», concluyen.

José Varona Llamas, Pepe Varona para sus compañeros, falleció probablemente de muerte súbita, cuando practicaba deporte, y los servicios de Emergencias, cuando llegaron hasta la carretera N-432, donde se había producido el suceso, sólo pudieron certificar su muerte.