Pepe Varona, el bombero de Córdoba que murió sobre su bicicleta en Cerro Muriano

El cuerpo llora a su compañero, fallecido el domingo a los 58 años

Muere un hombre de 58 años tras el vuelco con una bicicleta en la calzada en la N-432 en Cerro Muriano

José Varona Llamas, en una imagen difundida de sus compañeros
José Varona Llamas, en una imagen difundida de sus compañeros ABC
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Las noticias de sucesos se escriben en este tiempo de forma anónima. Un hombre de 58 años ha muerto en un vuelco con su bicicleta, por causas naturales. De vez en cuando los suyos levantan su biografía y le ponen nombre, trabajo y ... corazón.

