La N-432 suma ya nueve muertos a su paso por Córdoba en lo que va de año

La N-432, la calzada convencional (un carril por sentido) que une Córdoba con Badajoz por el norte y Granada por el sur, se ha convertido en la carretera de los disgustos para los cordobeses. La vía se cobró el viernes el octavo muerto en lo que va de año ... . Este domingo se produjo el noveno fallecido.

Un hombre de 58 años ha fallecido este domingo en la carretera tras producirse el vuelco de una bicicleta en la calzada registrado en la carretera N-432R, en la localidad de Cerro Muriano, en el término municipal de Córdoba.

Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), el deceso se produjo sobre las 10.10 horas, a la altura del kilómetro 0,500, perteneciente a la citada localidad cordobesa. Según fuentes de la Guardia Civil en Córdoba consultadas por ABC, el fallecimiento se habría producido por causas naturales, pendiente de confirmarse en la autopsia, mientras el ciclista transitaba por la vía. Al menos, no había signos de choque con otros vehículos u obstáculos de la vía. Con todo, es la novena víctima del año en esta luctuosa calzada.

Pese a la altísima siniestralidad, el ministro de Transportes niega su conversión en autovía

La alta siniestralidad, siendo el más grave, no es el único problema para la provincia de Córdoba. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzó hace dos semanas en una entrevista en Radio Córdoba (Cadena SER) que descarta a corto plazo su conversión en autovía (A-81) como vienen pidiendo todas las instituciones y agentes sociales implicados desde hace lustros: los ciudadanos que ven fallecer a sus padres, abuelos, hermanos, hijos o amigos en ella cada semana; los dos gobiernos regionales de Andalucía y Extremadura; las tres diputaciones provinciales (Badajoz, Córdoba y Granada); las decenas de alcaldes de los municipios por los que transita; e incluso los sindicatos y las patronales.

La N-432 es una herida abierta por la que sangra la provincia de Córdoba. El Gobierno central, en manos del PSOE y Sumar, ha descabalgado de los progresos de su transformación en autovía con los que sólo privilegia los tramos más cercanos a Granada capital (el último en licitación es la Cuesta de los Velillos) y el que le une con Badajoz capital, justo en los extremos de su paso por nuestra provincia.

El 'no' del ministro Puente a la conversión en autovía de la N-432 a su paso por Córdoba es un varapalo que tiene una traducción mensual en víctimas mortales. Van ya la friolera de nueve muertos en los diez primeros meses de este año en la vía, sin duda, más siniestra de Córdoba.

En ella se han producido seis accidentes de tráfico con resultado de fallecidos entre enero y octubre de este 2025. Es la carretera de los disgustos. Es la calzada negra. Está ya muy por delante de la N-331 (antigua Córdoba-Málaga) y de la autovía A-4 (Madrid-Córdoba-Cádiz), que históricamente habían copado en algún momento esta triste posición.

El último fallecido en Espiel

El penúltimo fallecido en la N-432 se produjo el viernes, en el término municipal de Espiel. Son 19 muertos los que se han producido en las vías interurbanas de la provincia de Córdoba en lo que va del presente año.

Las vías interurbanas de la provincia de Córdoba acumulan ya 19 muertos en este año 2025, según los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Es un fallecido menos que en el mismo periodo del ejercicio 2024, lo que se traduce, ahora mismo, en un descenso de la siniestralidad mortal en las carreteras cordobesas respecto al 2 de noviembre del año pasado.

En los diez meses y dos días que van de 2025, las carreteras de la provincia han registrado un total de 16 siniestros mortales. El año pasado fueron dieciocho. De momento, se han producido dos accidentes con fallecidos menos que en 2024, lo que se traduce en un descenso relativo del 16,6 por ciento.

El descenso en los datos generales contrastan con el alza de la siniestralidad mortal que acumula la N-432 durante este año 2025 respecto al año pasado. La conversión de la N-432 en la autovía A-81 está en el cajón desde hace muchos años en la provincia. Para facilitar su posible impulso, lo único que se ha hecho en este tiempo ha sido dividirla en tres tramos: Badajoz-Espiel, Espiel-Córdoba y Córdoba-Pinos Puente. No hay ahora mismo ningún tramo en ejecución ni ningún proyecto de obra definitivo para su conversión en autovía en la provincia de Córdoba.