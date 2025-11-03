Suscríbete a
ABC Premium

infraestructuras

La N-432 suma ya nueve muertos a su paso por Córdoba en lo que va de año

Un hombre de 58 años que circulaba en bicicleta por Cerro Muriano fue este domingo el último de la lista negra

La N-432 se cobra otra víctima mortal en Córdoba: un trabajador que la pintaba es atropellado por un coche

Un muerto y dos heridos en una colisión entre dos turismo en la N-432 en Espiel

Tramo con un accidente mortal en la N-432 en la provincia de Córdoba
Tramo con un accidente mortal en la N-432 en la provincia de Córdoba abc
Javier Gómez Postigo

Javier Gómez Postigo

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La N-432, la calzada convencional (un carril por sentido) que une Córdoba con Badajoz por el norte y Granada por el sur, se ha convertido en la carretera de los disgustos para los cordobeses. La vía se cobró el viernes el octavo muerto en lo que va de año ... . Este domingo se produjo el noveno fallecido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app