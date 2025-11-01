Suscríbete a
Bomberos rescatan a un joven estadounidense de 25 años que había caído al río en la Ribera

Actuación de efectivos del SEIS en el río Guadalquivir en una imagen de archivo
Actuación de efectivos del SEIS en el río Guadalquivir en una imagen de archivo ÁNGEL RODRÍGUEZ
Pilar García-Baquero

Córdoba

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la capital cordobesa han rescatado esta pasada madrugada a un joven estadounidense de unos 25 años que había caído al río a la altura del Soho Ribera.

Una llamada a los efectivos ... del SEIS sobre las 1.20 horas alertaba de la caída de un joven extranjero al cauce del río Guadalquivir en la Ribera. En minutos, los bomberos se trasladaron hasta el lugar, bajaron hasta el río donde colocaron una escalera para que el joven pudiera salir del agua por su propio pie, según han informado a ABC fuentes de este servicio del Ayuntamiento de Córdoba.

