Bomberos rescatan a un joven estadounidense de 25 años que había caído al río en la Ribera

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la capital cordobesa han rescatado esta pasada madrugada a un joven estadounidense de unos 25 años que había caído al río a la altura del Soho Ribera.

Una llamada a los efectivos ... del SEIS sobre las 1.20 horas alertaba de la caída de un joven extranjero al cauce del río Guadalquivir en la Ribera. En minutos, los bomberos se trasladaron hasta el lugar, bajaron hasta el río donde colocaron una escalera para que el joven pudiera salir del agua por su propio pie, según han informado a ABC fuentes de este servicio del Ayuntamiento de Córdoba.

Tras el rescate con éxito, el joven fue trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía para su evaluación médica, aunque no presentaba heridas de gravedad. Noticia Relacionada Rescate en el río Genil en Córdoba: salvan a dos menores y su padre tras volcar una piragua ABC Córdoba La Guardia Civil, Policía Local de Cuevas de San Marcos y Bomberos de Antequera localizaron a la familia en una isleta del río en Encinas Reales y lograron rescatarlos sanos y salvos Se desconocen las causas por las que el joven cayó al cauce del río que ahora se investigan.

