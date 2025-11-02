Muere un hombre de 58 años tras el vuelco con una bicicleta en la calzada en la N-432 en Cerro Muriano

Un hombre de 58 años ha fallecido este domingo, 2 de noviembre, en la carretera tras producirse el vuelco de una bicicleta en la calzada registrado en la carretera N-432R, en la localidad de Cerro Muriano, en el término municipal de Córdoba ... .

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en un comunicado consultado por Europa Press, el deceso se ha producido sobre las 10,10 horas, a la altura del kilómetro 0,500, perteneciente a la citada localidad cordobesa.

Según fuentes de la Guardia Civil en Córdoba consultadas por ABC, el fallecimiento se habría producido por causas naturales, pendiente de confirmarse en la autopsia, mientras el ciclista transitaba por la vía. Al menos, no había signos de choque con otros vehículos u obstáculos de la vía.

Hasta el momento no ha trascendido más información sobre este suceso sobre la víctima fallecida en la carretera interurbana en Córdoba capital, en el barrio periférico de Cerro Muriano.