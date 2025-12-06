Suscríbete a
El obispo de Córdoba, sobre el incendio de la Mezquita: «No queda otra que seguir perfeccionando los sistemas»

Monseñor Jesús Fernández elogia la gestión «ejemplar» del Cabildo, pero recuerda que «el riesgo cero no existe»

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández ABC

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien acaba de cumplir sus primeros seis meses al frente de la Diócesis, periodo en el que se inscribe el incendio que sufrió la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto, ha afirmado al respecto que, más allá ... de la reconocida y «ejemplar» gestión del Cabildo Catedral de Córdoba, lo cierto es que «no queda otra que seguir perfeccionando los sistemas» de autoprotección del principal templo de la Diócesis cordobesa.

