El nombre de la estación que lo decidan los cordobeses

Antes de que el lector se centre en el tema nuclear, a modo de presentación, cabe decir que nuestra asociación '24 de Octubre', si bien de hecho tiene ya un largo recorrido temporal, de derecho es muy joven, pues el paso dado para su inscripción en el registro de asociaciones es reciente. Nos mueve el amor incondicional a nuestra ciudad; nuestro interés es el bien de Córdoba.

Nos sentimos obligados a estar vigilantes en aquellas decisiones que son y serán importantes para la ciudad, si bien no queremos entrar en la confrontación política, porque sobre ideas, sentimientos... hay y debe haber mucha variedad.

La intención de dirigirnos a nuestros conciudadanos y a nuestros regidores -especialmente al Ayuntamiento- viene dada por la reciente noticia de la intención del Ministerio de Transportes de bautizar la estación de tren, si es que es necesario. Algo que no ha suscitado interés generalizado alguno entre nuestros vecinos, pero que, de hacerlo, tiene una gran trascendencia en el futuro, pues realzará a una persona, monumento o paraje sobre el resto.

El nombre elegido es el de Julio Anguita, que fuese alcalde desde 1979 hasta 1986. Sin ningún ánimo de denostar su figura, reconociendo su valía, capacidad de liderazgo y amor por Córdoba, desde aquí opinamos que no es una decisión acertada ponerle su nombre a la estación.

Noticia Relacionada El Pleno pide a AENA que el aeropuerto lleve el nombre de Julio Romero de Torres J. Pino Apoyo unánime a una propuesta del PP en el Pleno que insta al Gobierno a que use el nombre del pintor aprovechando el 150 aniversario de su nacimiento

Sin entrar en cuál fuese su filiación política, con la que se puede estar de acuerdo o no, dar el nombre a la estación de un personaje político -da igual su valía- politizaría la decisión y confrontaría a cordobeses partidarios y no partidarios de dicha elección. ¿Qué necesidad hay de ello? ¿Por qué a los políticos les gusta tanto 'darse homenajes'? ¿Se ven una casta superior?

Nosotros pensamos que hay grandísimos personajes en la historia de nuestra ciudad que, a nuestro entender, atesoran méritos superiores para ver su nombre escrito para la posteridad en la estación. Nombres tales, por poner unos ejemplos, como Claudio Marcelo, fundador de la ciudad (ahora que se quiere potenciar el legado de Roma), Séneca, Averroes, Góngora, Julio Romero de Torres, Antonio Gala... y un largo etcétera.

Noticia Relacionada Pretérito Imperfecto La estación Julio Anguita Francisco Poyato

También hay alternativas a bautizar la estación con el nombre de una persona. También existe la opción de nombrarla por su emplazamiento: estación de Cercadilla, por la deuda que tiene la ciudad con el yacimiento arqueológico sacrificado por la construcción y el paso de las vías; o estación de las Tres Culturas, que le vendría dado ya que se encuentra en la plaza así llamada. También podría adoptar el nombre del arcángel San Rafael o del río Guadalquivir.

Desde este foro nos gustaría pedir al Ayuntamiento que promueva una consulta popular no vinculante a los ciudadanos, con un elenco de cuatro o cinco nombres posibles, y que sean los cordobeses quienes decidan el nombre de la estación, y que no venga dado desde un Ministerio en la capital de España, decidido por políticos sin arraigo ni lazos con Córdoba.