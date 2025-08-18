Muere un hombre de 77 años por un golpe de calor mientras paseaba en La Rambla

El Ayuntamiento del municipio cordobés de La Rambla ha lamentado profundamente el fallecimiento este domingo del exconcejal del PSOE Manuel Ariza Serrano, de 77 años, vecino de la localidad, como consecuencia del «extremo calor» y cuando se encontraba paseando en un camino del término municipal.

Desde el Consistorio han trasladado en redes sociales a su familia, amigos y a sus compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla «el pésame y las condolencias de todos los rambleños».

Al mismo tiempo, han pedido «mucha precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que estamos soportando desde hace días». «Todos debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas», han remarcado desde el Ayuntamiento.

Cabe recordar que el municipio de La Rambla, junto a Montoro, registraron este domingo temperaturas extremas de 45,2 grados, las más altas de la provincia en lo que llevamos de año.

Esta sería la cuarta víctima de las altas temperaturas en la provincia de Córdoba. A lo largo del verano han perdido la vida un varón de 72 años y otros dos hombres de 58 y 75 años.