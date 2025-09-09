Uno de los mejores pueblos de España para una escapada rural está en Córdoba

Zuheros ha sido elegido como uno de los mejores pueblos para una espada rural

El encanto de Zuheros vuelve a brillar con fuerza. El municipio cordobés ha sido elegido entre los diez pueblos finalistas que aspiran a alzarse con el título de Capital EscapadaRural 2025, una iniciativa que busca reconocer y dar visibilidad a los destinos españoles que mejor representan la esencia del turismo rural.

Zuheros, candidato cordobés en un certamen nacional

La plataforma EscapadaRural ha anunciado la lista de localidades que competirán en esta novena edición del premio. Entre ellas, destaca Zuheros, enclave de la Subbética cordobesa conocido por su casco histórico blanco, su castillo medieval y su proximidad a la Cueva de los Murciélagos, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Andalucía.

El pueblo cordobés compartirá candidatura con otros rincones con encanto de toda España: Ágreda (Soria), Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Bizkaia), Navahermosa (Toledo), Tibi (Alicante), Trasmoz (Zaragoza), Valtierra (Navarra) y Vielha (Lleida).

Con esta nominación, Zuheros refuerza su posición como uno de los destinos rurales de referencia en Andalucía, ideal tanto para senderistas que recorren la Vía Verde del Aceite como para visitantes que buscan desconexión en un entorno pintoresco y tranquilo.

Ocho ediciones de historia

Desde su creación, el galardón de Capital EscapadaRural ha contribuido a dar visibilidad a 80 pueblos españoles, muchos de los cuales han visto crecer su atractivo turístico tras recibir este reconocimiento.

Entre los ganadores de ediciones pasadas se encuentran Santa Eulalia de Oscos (Asturias, 2024), Campo Lameiro (Pontevedra, 2023), Cazorla (Jaén, 2022), Olvera (Cádiz, 2021), Potes (Cantabria, 2020), Santillana del Mar (Cantabria, 2019), Aínsa-Sobrarbe (Huesca, 2018) y Sigüenza (Guadalajara, 2017).

El triunfo de Zuheros supondría un impulso adicional para el turismo rural en la provincia de Córdoba, que ya cuenta con algunos de los paisajes más singulares de Andalucía.

