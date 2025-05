La exposición de Medina Azahara llena Nueva York: «Esta muestra va a suponer un antes y un después»

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha inaugurado este martes la exposición 'Madinat al-Zahra, la capital brillante de la España islámica' en la sede neoyorkina del ISAW (Institute for the Study of the Ancient World), «la monográfica más ambiciosa sobre Madinat al-Zahara fuera de Andalucía», y que, en palabras de Del Pozo, «va a marcar un importante hito en la historia de la difusión del rico legado artístico cultural de Andalucía en Estados Unidos».

Es su intervención, la consejera subrayó «el gran reto, así como la gran oportunidad, que ha supuesto esta exposición, al implicar el traslado de un total de 111 piezas procedentes de cuatro museos andaluces, garantizando las máximas medidas condiciones de seguridad y conservación para este conjunto de piezas de indudable valor patrimonial».

«Consideramos que esta muestra va a suponer un antes y un después en la percepción de los americanos del rico legado patrimonial de Andalucía, al poner a su alcance la historia del mayor yacimiento arqueológico musulmán de Europa», destacó la titular de Cultura y Deporte.

En el acto inaugural, Del Pozo estuvo acompañada por el director del ISAW, Alexander Jones; la fundadora de este centro de investigación de posgrado, la filántropa Shelby White; los comisarios de la muestra, Antonio Vallejo Triano, director del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, y Eduardo Manzano Moreno, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científicas, así como por la coordinadora neoyorkina de la muestra, Roberta Casagrande-Kim.

Centro de ciencias y artes

Producida por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Institute for the Study of the Ancient (ISAW), esta exposición monográfica sobre la ciudad califal cordobesa Medina Azahara, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de Unesco desde 2018, muestra al público estadounidense la historia del Califato Omeya de Córdoba en la España de los siglos X y XI, un tema inédito para la mayoría de los estadounidenses, que no son conscientes de la importancia del legado patrimonial y cultural islámico en la historia de la Europa medieval.

El cervatillo de Medina Azahara EFE

Producida por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Institute for the Study of the Ancient (ISAW), la muestra exhibe más de 150 piezas, entre las que destacan las 111 obras procedentes de cuatro museos andaluces: el Conjunto Arqueológico Medina Azahara (36 piezas), el Museo Arqueológico de Córdoba (30 piezas), el Museo de Jaén (44 piezas del Tesoro de la Charilla) y el Museo Arqueológico de Jerez (dos piezas). A ellas se suman una cuarentena de piezas de colecciones estadounidenses: la Numismatic Society (29 piezas), el Metropolitan Museum of Art (3 piezas), el Brooklyn Museum (6 piezas) y The Hispanic Society of America (una pieza).