Fomento opta por elevar la cota de la Ronda Norte de Córdoba para salvar los restos arqueológicos hallados

La Consejería de Fomento se decantará, finalmente, por elevar la cota de la calzada de la Ronda Norte en su primera fase en el tramo de la avenida Arruzafilla para salvar los restos arqueológicos de un complejo religioso de época visigoda ... hallados en los trabajos de exploración el terreno previos al inicio de las obras. Será el propio departamento de la Junta quien determine que altura tendrá esa elevación, aunque fuentes consultadas por ABC indican que nunca más de un metro -probablemente en torno a los 50 centímetros-.

Como ya adelantó ABC, la Consejería de Cultura ha remitido a la de Fomento y el propio Ayuntamiento un informe con dos opciones para salvaguardar el proyecto y la conservación de los restos: elevar esa cota o desplazar el trazado de esa parte del tramo hacia el norte o sur, hacia las viviendas o el parque del Canal en construcción por entero.

Finalmente, tal y como ha anunciado esta misma tarde la consejera de Fomento, Rocío Díaz, su departamento se decanta por la elevación de la cota para soterrar los restos y protegerlos a la vez que conservarlos. Díaz ha reiterado que las obras, con 30 millones de euros de presupuesto y adjudicadas a la UTE conformada por Azvi-Acsa, se iniciarán este mismo mes.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado al respecto que «conseguimos desbloquear el inicio de las obras por la Arruzafilla y podemos salvar todas las cautelas arqueológicas que empezaremos a acometer a la vez que acometer los trabajos» de una ronda que como la propia consejera de Cultura, Patricia del Pozo, también ha enfatizado en un audio difundido esta misma tarde, «se trata de un proyecto fundamental para Córdoba que compatibilizará la conservación y el estudio de los restos gracias a un trabajo conjunto de Ayuntamiento y Fomento muy profesional y sensible».