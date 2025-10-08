Suscríbete a
Fomento opta por elevar la cota de la Ronda Norte de Córdoba para salvar los restos arqueológicos hallados

Elige una de las dos opciones planteadas por Cultura en su informe, que como adelantó ABC planteaba la elevación de la calzada o el desvío del trazado

Restos del complejo religioso de época visigoda en el tramo de la Arruzafilla de la Ronda Norte
Francisco Poyato

La Consejería de Fomento se decantará, finalmente, por elevar la cota de la calzada de la Ronda Norte en su primera fase en el tramo de la avenida Arruzafilla para salvar los restos arqueológicos de un complejo religioso de época visigoda ... hallados en los trabajos de exploración el terreno previos al inicio de las obras. Será el propio departamento de la Junta quien determine que altura tendrá esa elevación, aunque fuentes consultadas por ABC indican que nunca más de un metro -probablemente en torno a los 50 centímetros-.

