tribunales

Un juez anula un préstamo por usura y libera a un varón de pagar más de 14.000 euros por un coche en Córdoba

Pasillo de la Audiencia Provincial de Córdoba
ABC Córdoba

Córdoba

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba ha declarado nulo por usura un préstamo al consumo de 20.000 euros concedido por una financiera vinculada a la compra de un vehículo, al aplicar una TAE del 16,20%, muy superior al interés ... medio del mercado, y cargar al cliente seguros de prima única y una comisión de apertura de 3.009,94 euros.

