Dos cordobesas logran cancelar más de 145.000 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho Repara tu deuda Abogados ha logrado la cancelación de un total de 145.072 euros en deudas en la provincia de Córdoba, gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Según informa el propio despacho, el primero de los casos corresponde a una mujer que acumulaba una deuda de 25.997 euros, originada por la necesidad de financiar tratamientos médicos para su hijo. A esta situación se sumó su divorcio y la escasa colaboración económica del padre, lo que agravó su inestabilidad económica. Su situación laboral, marcada por contratos temporales y periodos prolongados de desempleo, impedía cubrir incluso los gastos básicos. Gracias al proceso legal, ha conseguido liberarse completamente de su deuda.

Noticia Relacionada Tres vecinos de Córdoba cancelan deudas de 93.000 euros por la Ley de la Segunda Oportunidad ABC Córdoba Los casos han correspondido a dos autónomos que solicitaron préstamos y cayeron en la insolvencia y un transportista que compró una furgoneta

El segundo caso se refiere a una vecina de Aguilar de la Frontera, que arrastraba una deuda de 119.075 euros tras una separación. Incapaz de regularizar su situación financiera, decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, lo que le ha permitido comenzar desde cero y dejar atrás una etapa marcada por la carga económica.

Una herramienta legal

La Ley de Segunda Oportunidad permite tanto a particulares como a autónomos cancelar deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia. Esta legislación, en vigor en España desde 2015, ofrece ventajas significativas, como salir de los registros de morosos (como Asnef), frenar las comunicaciones intimidatorias de bancos y entidades financieras, y volver a tener la posibilidad de registrar bienes a su nombre o acceder a financiación.

Más temas:

Tribunales

Córdoba

Justicia