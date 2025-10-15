Suscríbete a
Datos del CGPJ

Los procesos judiciales exprés para reclamar deudas suben un 32% en seis meses en Córdoba: 2.361 más que en 2024

Los juzgados recibieron de enero a junio 9.713 monitorios, frente a los 7.352 del ejercicio anterior

Las ejecuciones hipotecarias, los concursos y los despidos también aumentaron en el primer semestre de 2025

La gran reorganización judicial inquieta a jueces y funcionarios

Ciudad de la Justicia de Córdoba
Ciudad de la Justicia de Córdoba V.M.
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Cada vez son más los cordobeses que recurren a los monitorios para reclamar deudas impagadas; estos 'procedimientos judiciales exprés', que permiten exigir de forma rápida y con menos trámites un compromiso económico cierto, se han incrementado más de un 32 por ciento en el ... primer semestre del año.

