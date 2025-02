Juan Ramón Valdivia: «Ya podemos empezar a explotar Priego turísticamente sin ningún complejo»

Manuel Osuna Priego de Córdoba 09/07/2023 a las 08:24h. Compartir Copiar enlace

—Tiene cuatro años por delante como alcalde, tras 9 meses ejerciendo como tal sin ser elegido en las urnas. ¿Qué siente ahora?

—Pues efectivamente, como ha dicho al principio, en estos 9 meses que he sido alcalde, yo sí me he sentido el alcalde, pero tenía ese matiz de no haber sido alcalde que los vecinos habían votado. Y no es como tal, pero tenía cierta sensación de interino; lo estoy ocupando, lo estoy haciendo lo mejor posible, pero la democracia es lo que tiene, los ciudadanos tienen que votar y tras estas elecciones, ya sí soy alcalde por mayoría amplia gracias a que me han elegido. A partir de ahora, efectivamente, hay 4 años, espero que sean de estabilidad, ya que tenemos una mayoría suficiente como para que no tengamos problemas a la hora de desarrollar los proyectos a acometer por este ayuntamiento

—¿Tenía algún temor a que los resultados no fuesen como para ser alcalde con mayoría?

—Llegada la jornada electoral, mi aspiración era once o doce concejales en el mejor de los casos; yo no pretendía igualar nunca a María Luisa de esos 13 concejales, era algo impensable en agosto, pero la campaña fue bastante bien y la gente entendió ese planteamiento y no logramos 13 concejales, sino uno más.

—Cuando fue elegido sustituto de María Luisa Ceballos, se decía que no era muy popular en Priego y los resultados han dicho lo contrario.

—Creo que desde hace un tiempo, el PP ha conseguido que sea un grupo humano muy aceptado; todos tenemos nuestros grupos de influencia, de gente que nos quiere, que nos sigue y que nos apoya y que irían con nosotros a cualquier lado y no son siempre gente que sean de nuestro partido, simplemente, gente con la que hemos interaccionado y han creado esa visión o esa fidelidad, que hace que este grupo, ponga a quien ponga como número uno, podría estar cerca de la mayoría absoluta.

—¿Cuál es el objetivo principal para estos cuatro años y si tiene marcado alguno en concreto?

—Se lo digo sinceramente, en estos 4 años tenemos que seguir la línea que nos hemos marcado en los últimos tiempos; tenemos una infraestructura que va a cambiar el modelo de Priego. Ya hemos inaugurado una como es el tramo de concentración de accidentes y en unos meses inauguraremos otra que será La Angostura; terminamos el gran reto de la calle Río y a partir de ahí ya podemos empezar a explotar turísticamente el municipio sin ningún tipo de complejo. Yo creo que Priego ya está en un estado óptimo para empezar a funcionar y que se van a seguir haciendo inversiones importantes como el eje calle Rivera con Carrera de Álvarez. Después hay una cantidad de inversiones con las que soñábamos hace muchos años y que van a ser pronto una realidad con el Plan de Sostenibilidad Turístico con ese aparcamiento en el bajo Adarve y el Museo del Aceite en el molino del Paseo de Colombia. También inversiones que tenemos que hacer en climatización, en poner vegetación en el centro histórico. Con todo ello se va a conseguir que Priego cambie mucho estéticamente y sea una ciudad mucho más habitable y también mucho más competitiva a nivel turístico. Todo ello sin perder nunca de vista la delegación más dotada económicamente en el presupuesto de este ayuntamiento, como es la de Bienestar Social. A grandes rasgos esos son los objetivos —entre otros más— de los próximos 4 años; seguir la línea, seguir mejorando las infraestructuras; poner a las aldeas como lo que son, verdaderos paraísos sociales.

—Ha hecho referencia a que la partida más grande del presupuesto se la lleva Servicios Sociales. ¿Quiere decir que en Priego hay mucha necesidad social?

—Lo digo porque la partida más grande tiene el capítulo 1, es decir, el personal de toda el área, más que ninguna. Por otro lado, el ayuntamiento creo que está muy preparado para cualquier necesidad, es decir, aquí tenemos trabajadores sociales, psicólogos, tenemos gente para atención temprana, tenemos personal administrativo, es decir, Bienestar Social. Cuando hay una persona que pasa una necesidad y toca la puerta y pide una cita con Bienestar Social, ya hay un trabajador empezando a trabajar para ella y eso es lo que genera un gasto importante.

—De aquellos proyectos denominados históricos y que han esperado 40 años, solo queda por ejecutar el ahora denominado Hospital de Alta Resolución. ¿Se podrá ver ejecutado en este mandato?

—Yo no tengo aspiraciones de pelear con la Junta de Andalucía; yo tengo aspiración de sentarme con compañeros de partido en la Junta y decidles: señores, esta es la situación de más de 30.000 habitantes, algunos están a más de una hora del hospital. Esto no pasa en ningún lugar de Andalucía. Hay que dar ya una solución. El ayuntamiento de Priego ya ha puesto un terreno a disposición y hay un protocolo firmado, vamos a ir cumpliéndolo. En estos 4 años aspiro a que por lo menos a final de este mandato, estamos como ahora con la Angostura, es decir, esto no es llegar y topar; esto es llegar, conseguir financiación, poner en una planificación y cuando esa planificación esté aprobada, que normalmente pasa vinculado a algún presupuesto ya sea el de 2024 o 2025, se empieza a redactar el proyecto. Posteriormente se licita primero la redacción de proyecto y una vez que está licitada —hablamos de 6 meses o 1 año— se redacta y después se hace la dotación de obras y se licita la obra, es decir, que, en un plazo óptimo, estoy hablando para finales de 2027, podríamos tener ese tan necesitado hospital.