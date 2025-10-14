Montilla vuelve la mirada a su hijo ilustre tras el ataque a una obra de José Garnelo en Madrid

El nombre de José Santiago Garnelo y Alda -pintor nacido en Enguera en 1866 y afincado desde muy pequeño en la localidad cordobesa de Montilla- vuelve a resonar con fuerza tras el suceso acaecido el pasado domingo en Madrid, donde activistas del colectivo ... Futuro Vegetal agredieron con pintura roja biodegradable una de sus obras más emblemáticas: Primer homenaje a Cristóbal Colón, óleo monumental de 1892, ubicado en el Museo Naval de la capital.

El ataque tuvo lugar rurante la jornada de la Fiesta Nacional de España. Dos activistas irrumpieron en la sala principal del Museo Naval y lanzaron pintura contra el lienzo, mientras coreaban consignas como «12 de octubre, nada que celebrar». Según el colectivo, la acción se dirigía a denunciar «siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala» y un «neocolonialismo extractivista» que, aseguran, sigue vigente hoy.

En Montilla, ciudad que alberga el Museo Garnelo, organismo dedicado a conservar y difundir la obra del pintor, el suceso ha sido recibido con conmoción. Garnelo no es solo una figura del pasado artístico, sino un símbolo cultural local. Autoridades municipales han expresado su condena al acto, al considerarlo una agresión al patrimonio.