Zelenski afirma que el acuerdo sobre Gaza trae esperanza para la paz en Ucrania

El ataque de Futuro Vegetal causó daños de largo alcance en el cuadro de Colón del Museo Naval

Los especialistas del centro confirman que evitaron un gran daño por su rápida actuación, pero que el golpe tendrá consecuencias en el lienzo

Reparar las muchas filtraciones de pintura, barnices dañados, arrastre de polución y pérdidas de antiguas restauraciones costará miles de euros

La obra, han desvelado desde la institución, seguirá expuesta en la exposición para disfrute de todos los españoles

Los técnicos del Museo Naval salvan el cuadro de Colón atacado por los ecoterroristas de Futuro Vegetal

Los trabajos de restauración, este 12 y 13 de octubre
Los trabajos de restauración, este 12 y 13 de octubre José Ramón Ladra

Jesús García Calero y Manuel P. Villatoro

La jornada arranca sin descanso en el Museo Naval de Madrid tras un Día de la Hispanidad muy agitado. Después de la tempestad que supuso el ataque con pintura contra una de las muchas joyas que atesora la exhibición, el cuadro de José ... Garmelo titulado 'El primer homenaje a Colón', conservadores, restauradores y operarios continúan su tarea para devolver a la vida la gloria que atesora este lienzo desde que se diera a conocer en 1892. El golpe más inmediato ha sido detenido, según explica a la grabadora de ABC la directora técnica del centro, Berta Gasca, pero también confirma que la obra «necesitará otro tipo de intervención a largo plazo» que podría costar «miles y miles de euros». Con todo, insiste en que llevará tiempo dirimir la cantidad concreta y el tipo de restauración que hay que acometer.

