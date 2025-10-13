El ataque de Futuro Vegetal causó daños de largo alcance en el cuadro de Colón del Museo Naval

La jornada arranca sin descanso en el Museo Naval de Madrid tras un Día de la Hispanidad muy agitado. Después de la tempestad que supuso el ataque con pintura contra una de las muchas joyas que atesora la exhibición, el cuadro de José ... Garmelo titulado 'El primer homenaje a Colón', conservadores, restauradores y operarios continúan su tarea para devolver a la vida la gloria que atesora este lienzo desde que se diera a conocer en 1892. El golpe más inmediato ha sido detenido, según explica a la grabadora de ABC la directora técnica del centro, Berta Gasca, pero también confirma que la obra «necesitará otro tipo de intervención a largo plazo» que podría costar «miles y miles de euros». Con todo, insiste en que llevará tiempo dirimir la cantidad concreta y el tipo de restauración que hay que acometer.

Con todo, lo que se tiene claro desde el Museo Naval es que este ataque no privará a los visitantes de disfrutar de una de las obras magnas de Garmelo. «Seguiremos enseñando el cuadro con sus heridas», confirma a este diario el vicealmirante Enrique Torres Piñeyro. El director del Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN), organismo del que depende este centro, pone el foco sobre la «rápida reacción que hubo desde el primer momento» por parte de los restauradores, el personal militar y hasta voluntarios externos que interrumpieron su domingo para ayudar a paliar, en la medida de lo posible, el golpe. «La ayuda ha sido increíble, y quiero agradecerla a todos», suscribe.

Todo ha quedado en un susto, como confirma el director del Museo Naval, Juan Escrigas, pero podría haber sido una pérdida mucho mayor para el patrimonio: «Ayer mucha gente me decía que había sido un milagro que no pasara nada peor. No es un milagro. El milagro se llama cariño y esfuerzo. Y es lo que han demostrado estas personas que han venido a ayudar».

El ataque efectuado a primera hora de la tarde del 12 de octubre sobre el cuadro ha sido un acto grave que ha puesto en riesgo una de las obras de pintura histórica fundamentales de las colecciones públicas. Como ya ocurriera en noviembre de 2022 con las Majas de Goya en el Prado, dos activistas de una organización llamada Futuro Vegetal, se situaron delante del cuadro, extrajeron de sus bolsas tubos de pintura y las arrojaron contra el óleo sin contemplaciones, alcanzando buena parte de la obra, la pared y el mobiliario, sin dejar de gritar.

A nadie le importa ya por qué gritan. Lo único que importaba ayer era salvar el cuadro de gran tamaño, seis por tres metros, un óleo pintado en 1892 que lleva en el Museo Naval desde 1981.

Afortunadamente los mejores especialistas se pusieron manos a la obra y a eso de las 9 de la noche concluyeron los primeros trabajos de limpieza para poner a salvo la pintura. Más de seis horas de intenso trabajo en equipo. El cuadro fue descolgado en la misma sala en la que se produjo el ataque. Allí se pusieron manos a la obra para detectar el mejor método para retirar la pintura. Según han comentado, se trata de un pigmento supersaturado, que los activistas tildan de biodegradable y que, afortunadamente, ha podido ir siendo retirado con paciencia y agua.

